5分鐘爆發急性過敏 蝦子不新鮮 女子險送命

2017-05-18 18:14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕常聽到有過敏體質者吃帶殼海鮮會引起過敏，多數症狀是皮膚搔癢、起疹子，花蓮1名39歲女子日前到海產店晚餐，吃到蝦子5分鐘後立即產生嚴重的全身過敏反應，一度導致過敏性休克！

衛福部花蓮醫院急診醫師徐卿晃說，急診約有1成的病患是飲食導致的過敏症狀，初期症狀包括鼻塞、流鼻水、臉潮紅、皮膚癢疹，少部份病患則進展成嚴重的全身過敏反應，且即使經過治療症狀緩解後，在發作3天內都還要小心，避免再接觸過敏原，以免症狀加劇。

這名39歲女性日前到海產店用晚餐，吃到不新鮮的蝦子，幾分鐘內就引發流鼻水，以及眼皮、嘴唇、舌頭都腫脹，喉嚨及氣管更因腫脹導致呼吸困難，被送到衛福部花蓮醫院急救。

急診醫師徐卿晃說，病人晚間7點半到院時，她每分鐘呼吸超過30下、瀕臨呼吸衰竭，呼吸道也出現水腫導致喘鳴聲及氣喘，心跳136下，血壓則偏低出現休克，身體皮膚也起大片的皮膚癢疹，屬於嚴重的過敏性休克；且病人過去就有吃蝦過敏的病史。

因此醫師立即給予輸送氧氣、吸入支氣管擴張劑，並肌肉注射腎上腺素，由於15分鐘後症狀仍沒有好轉，還追加第2次注射，包括靜脈注射抗組織胺、皮質類固醇，總算半個小時後心跳及呼吸才逐漸恢復到正常值。原本醫師建議她住院觀察，但因她表示隔天還要上班，因此當晚接近午夜時分出院。

他說，以食物類而言，主要過敏原是食物中的「原肌球蛋白」，蝦蟹類含有較多這種原肌球蛋白，蝦子死去後，體內酵素就會分解出這種蛋白，蝦子愈不新鮮，這種蛋白的含量就愈高，具有過敏體質的人就會引起過敏反應；此外，養殖蝦場使用的抗生素、抗菌劑也都會引起過敏，過敏體質者只要接觸到特定過敏原，幾分鐘內就會產生症狀。

消費者如何判斷蝦是否新鮮？對此花蓮區漁會表示，新鮮的蝦即使煮熟後仍然保持彎曲、有彈性的蝦身，且蝦頭和蝦身緊密相連，不會輕易脫落；不新鮮的蝦子蝦殼和蝦肉的連結較鬆、頭也容易脫落；而主婦在菜市場買蝦時如果發現蝦「摸起來滑滑的」、「會黏手」，代表蝦已變質不要購買。