棄商從農 老闆變成快樂農夫

2017-05-18 16:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原來在高雄從事船務營造及影印耗材事業的吳國榮，厭煩忙碌生活，3年前將經營權讓給親友後，在屏東縣萬巒購地種植有機稻米及黑豆、黃豆，產品頗受市場歡迎，變成快樂農夫。

55歲的吳國榮原是公司老闆，為紓解壓力，閒暇時常到屏東縣泰武鄉一帶爬山，與當地住民熟識，經介紹在萬巒購買1.4公頃農地，本只是玩票性質，種一些檸檬，但好勝心使然，重視食安的他，聽取農改場專家的建議，先學種稻，改善土質。

一輩子沒耕過田的吳國榮，連稻和草都還分不清，就一頭栽進種稻世界，選擇適合當地氣候的高雄145種起，從選種、插秧及管理，施肥到收割一氣呵成，而且申請有機認證，為讓米質更細緻，還買精米機碾米，需要多少碾多少，到有機市場銷售，賣到缺貨。

第1期採收完的水稻田，休耕期改種黑豆及黃豆，產量比一般高出1到2成，他說，肥培管理土地肥沃，植物吸收精華，植勢強健，就不容易感染病蟲害。

他的農場取名「務拾」，象徵所耕耘的一榖一米都不浪費，像拾穗者，供應健康的食物，也滋養大地養份；他說，擺脫城市喧囂的生活，回歸田野農村，有健康又能賴以維生，很珍惜一切。