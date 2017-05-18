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烏來露天溫泉區拆了 常客不得其門而入好失望

2017-05-18  15:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處今天派員強制拆除烏來野溪的露天溫泉區，長期使用露天溫泉的民眾到場關切，態度平和未抗爭，高灘處副總工程司傅墩祺說，露天溫泉區位於南勢溪河川區域範圍內，未經申請許可挖掘及搭設棚架，依違反水利法拆除，未來將交由烏來區公所改設簡易泡腳池及管理維護。

烏來南勢溪西側的露天溫泉是否應該拆除，在地方上爭論已久，區公區秘書室主任沈惠康說，地方民眾認為，該溫泉露頭為原住民的天然資源，卻長期以來為外地民眾所把持，加裝抽水馬達及興建違章棚架，反形成污染亂象，社區觀感不佳，所以拆除最好，未來區公所規劃將當地美化成親水步道，研議設置簡易的觀光泡腳池，並適度收費管理維護。

今天打算來露天溫泉泡湯的陳姓阿嬤，看到露天溫泉遭封鎖及進行拆除，感到很失望，她說，從民國80年就開始來此泡溫泉，對退休老人是很棒的戶外休閒點，希望未來改建後仍能提供民眾泡湯，她不反對適當收費。

另一位黃姓民眾認為，烏來此處的野溪溫泉已經遠近馳名，還有很多外國人會來泡湯，他贊成政府介入管理，維護環境品質及公共安全，但拆除封閉就很可惜。

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  • 烏來南勢溪西側的露天溫泉區今天被高灘處拆除。（記者翁聿煌攝）

    烏來南勢溪西側的露天溫泉區今天被高灘處拆除。（記者翁聿煌攝）

  • 烏來露天溫泉區昔日盛況。（資料照，記者翁聿煌攝）

    烏來露天溫泉區昔日盛況。（資料照，記者翁聿煌攝）

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