噪音拿來發電 奪發明展金牌獎

2017-05-18 14:00

［記者黃明堂／台東報導］台東專校參加馬來西亞2017年發明展，獲得3金3銀及一面發明創作獎，金牌作品「超音波震盪清洗淨水器」、「利用鋰電池交流阻抗分析鋰電池內部狀態」、「聲音發電裝置」等3件，具有應用價值，未來將廣泛運用於生活上，打造一個具智慧化的優質環境。

「班上女同學不少，嘰哩呱啦的，有時候很吵」！讀文化創意科的張恒瑞突發奇想：「用聲音發電」！這不是白日夢，他在李韶瀛、曾文正兩位老師指導下，與李翊辰、曾嚴霆兩位學生共同研發出聲音發電裝置。

張恒瑞說，聲音發電裝置的構造很簡單，包括一具有磁性的彈性膜，一包含感應線圈的發電模組。當彈性膜接受聲波，會產生對應的共振，彈性膜在相對往復動作時靠近線圈，產生感應電流，這就是聲音發電。

他說，電流可以存在蓄電池，每一次的聲波產生的電不斷累積，可以用來當作照明用電。

他說，聲波發電可以運用在吵雜的工廠，愈吵就會產生更多電，照亮作業空間，也可以用在交通頻繁的馬路，吸收車輛噪音，或許能變成路燈供電。

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