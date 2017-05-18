「為何每天都有人在烤肉？」 答案讓人超毛的...

火化爐。示意圖與本新聞無關。（資料照，記者陳昀攝）

2017-05-18 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說一家烤肉萬家香，烤肉的香味常讓人垂涎三尺。有網友在網路上發文，表示以前高中上課到下午時，都會聞到烤肉的香味，某天便忍不住詢問同學原因，沒想到得到的答案讓她超毛的。

一名女網友在《Dcard》po文，她回憶高中時「每到下午總會聞到陣陣烤肉混合著糖炒栗子的香味，偏偏學校沒有福利社，只好忍著餓到放學，有一天我終於受不了，問了旁邊的同學：為什麼每天都有人在學校旁邊烤肉啊？」。

沒想到旁邊同學很驚訝的回答「那不是烤肉！那是火化的煙味⋯那是火化的煙味⋯那是火化的煙味⋯」，女網友聽到這答案也嚇到，更表示，「從那次之後我聞到烤肉味也不會肚子餓了⋯」，原來，原PO也解釋，因為學校就在火葬場附近，但本身是轉學生，所以一開始根本不清楚這個情況。

文章一出也引起許多網友討論，很多人猜原po是某某高中，留言「火葬場+沒福利社，我一看就覺得是了」、「原PO的鼻子好靈敏，在那邊過三年沒聞過什麼烤肉味」、「個人覺得更像魷魚絲的味道」、「毛毛的」、「可能是棺木才會燒出這種味道」。