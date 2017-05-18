大林蒲空污迄今開罰519萬 環保局將派員進駐稽查
2017-05-18 00:06
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市大林蒲地區以鋼鐵業最多，市府環保局裝設自動監測系統高居全市第一，加強稽查空氣污染，去年迄今告發45件，開罰519萬元，將派員進駐工業區稽查，最快今年7月上路，可望有效解決空污。
小港區大林蒲周邊工廠環伺，煙囪高達880根，領有操作許可證有115家工廠，高市總量管制有428家工廠，其中大林蒲占了74家工廠，大多是鋼鐵、金屬製造、加工業，污染源以粒狀污染物為主。
環保局於全市工廠煙囪裝設119根連續自動監測系統，其中大林蒲工廠煙囪、廢氣燃燒塔包辦72根，占了該區8成氮氧化物等排放量，是全市監測系統數量最多地區，由市府24小時監控，防止工廠藉口製程狀況導致不當排放。
環保局加強稽查空氣污染，發現業者沒有許可或操作不當，去年告發31件、開罰329萬元，今年1至4月已告發14件、開罰190萬元，其中1家爐石再利用工廠連續2年發生粒狀污染物逸散，市府依空污法告發3次，累計開罰69萬元；1家鋼鐵業者3天逸散2次，被市府開罰20萬元。
環保局有心解決空污，又兼顧地方民意，將派員進駐林園、臨海工業區，掌握第一時間加強稽查，昨已上網公告招標，最快將於7月上路，並爭取行政院空氣品質感測物聯網，今年將於大林蒲22處重要道路，即時掌握地方居民的空氣品質。
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