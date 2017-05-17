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女大生包浴巾 中原大學系活動文宣挨批「太情色」

2017-05-17  17:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立中原大學財務金融學系預計6月2日在學校活動中心舉辦「學系活動之夜」，在臉書的宣傳PO文找來8名女學生包著浴巾，引起網路論壇熱議，有網友批評畫面太過情色、有性暗示，留言直指很像A片的宣傳照，有熱心網友也向校方及臉書檢舉；對此，校方今天表示，已通知學系停辦活動，另會加強兩性平權教育，輔導學生正確兩性關係。

有網友將內容載圖，活動宣傳標題為「昨天的妳約X」，內容「寂寞的夜，想找人陪嗎？在這瘋狂的夜晚，我還沒洗澡，熱水還沒滾啦！看完我的貼文，怦然心動，脹脹的小山，想像與他們共洗，先洗臉再洗頭，洗完身體前面換後面，神清氣爽，氣定神閒，好啦！別作夢，6/2財金之夜，我們在活動中心音樂廳，我們等你（妳）哦！」

對此，有網友看到後痛批，女大生為了宣傳穿的少少，有必要這麼情色嗎？很像A片的宣傳照，還問拍這些照片的女學生心裡是怎麼想的，是很樂意被看光身體，還是被系上慫恿甚至逼迫？是不是要檢討這個亂象？

中原大學公共事務中心回應，經追查，財金系學會在籌辦學系活動時，有學生為了吸引更多人參加，在宣傳手法上有不當之處，系上已跟系學會告誡，系學會也決定停辦該活動，同時會檢討宣傳手法。

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  • 女大生包浴巾，中原大學系活動文宣挨批「太情色」。（圖擷取自網路論壇「Dcard」）

    女大生包浴巾，中原大學系活動文宣挨批「太情色」。（圖擷取自網路論壇「Dcard」）

  • 女大生包浴巾，中原大學系活動文宣挨批「太情色」。（圖擷取自網路論壇「Dcard」）

    女大生包浴巾，中原大學系活動文宣挨批「太情色」。（圖擷取自網路論壇「Dcard」）

  • 女大生包浴巾，中原大學系活動文宣挨批「太情色」。（圖擷取自網路論壇「Dcard」）

    女大生包浴巾，中原大學系活動文宣挨批「太情色」。（圖擷取自網路論壇「Dcard」）

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