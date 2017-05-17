世大運活動泳池啟用 小選手試游：「感覺很好」

2017-05-17 16:06

〔記者余瑞仁／桃園報導〕2017台北世界大學運動會的游泳及水球項目決賽游泳池今天啟用亮相，這座全國首創的活動式室內比賽游泳池位在桃園市國立體育學院綜合體育館，主持啟用儀式的台北市府秘書長蘇麗瓊表示，泳池以2個月的時間組裝完成，符合國際泳協及國際大學運動總會的標準，將可不受到天候影響進行比賽，期盼能為選手帶來好成績。

啟用儀式上，體大校長也帶領桃園市8名國中、高中游泳選手下水試游，小選手們表示：「水溫穩定舒適，感覺很好！」

負責組裝泳池的台北市工務局大地工程處長林志峯表示，這座游泳池由150片高品質的鍍鋅鋼板，搭配PVC防水布，並以鋼索固定，能在注水後進行尺寸微調，以符合國際標準。

他說，這處場地原本為室內球類運動場，為了配合觀眾席視野，特別從英國進口池畔高架平台，將泳池架高1米多，且為避免發生去年里約奧運泳池水質變色的情況，水池循環系統也採用西班牙製造的高效率消毒設備，總經費約1億7千萬元。

這座活動游泳池可重複使用，國內多所大學都爭取於世大運後接手泳池，參與啟用儀式的體育署官員當場宣布，行政院已決定讓泳池留在桃園。