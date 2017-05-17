國際不再恐同日 宜大系列活動遭反同團體抗議

宜蘭大學原色思潮社在5月17日國際不再恐同日這天舉行「飄揚彩虹，不再恐同」活動。（記者簡惠茹攝）

2017-05-17 14:30

［記者簡惠茹／宜蘭報導］5月17日是國際不再恐同日，宜蘭大學學生今天在綜合大樓掛起20面彩虹旗，希望旗幟飄揚「讓我們不再恐同」，但是系列活動講座舉行期間，卻遭反同團體打壓，校方接到將近80通抗議電話，原色思潮社長林杏儒表示，這更堅定大家站出來為同志發聲的決心，希望創造更友善同志的環境。

宜蘭大學原色思潮社在5月17日國際不再恐同日這天舉行「飄揚彩虹，不再恐同」活動，社長林杏儒表示，為了創造更友善同志的環境，也為了促進婚姻平權，學生促進婚姻平權聯盟結合各校發起系列活動，原色思潮社團也一起響應，今天在學校綜合大樓內掛起彩虹旗，讓旗幟飆揚在校園內，希望大家看到以後可以更加重視婚姻平權議題。

「讓我們一起，不再恐同。」活動總召張雅淇說，除了掛上彩虹旗，社團也在校內安排短講、校內小遊行和微型展覽，號召更多學生一起來關心婚姻平權，以及透過同志們的生命故事，讓大家知道社會上的恐同氛圍造成許多人的傷痛。

張雅淇說，活動除了讓大家了解同志遇到的困難，也希望幫助同志朋友本身得到支持的力量，她看到許多同志朋友沒辦法接受身為同志的事實，因而陷入恐慌和焦慮，由於家人不願意認同，又講了許多反同言論，導致小孩子自己很無助，藉由活動希望讓大家多了解同志議題，營造更友善的環境。

原色思潮上禮拜二舉辦不再恐同系列講座「出櫃教戰手冊」卻受到反同團體抗議，林杏儒說，因為許多同志朋友想向家人出櫃，可是又擔心造成親子關係緊繃，所以希望能教大家怎麼面對家人和朋友，但是這場活動卻受到反同團體的阻饒，活動頁面被反同團體分享，還揚言要打電話到學校諮商中心抗議、甚至要到學校一日遊找校長。

林杏儒表示，隔天學校諮商中心接到80幾通的抗議電話，校方原本擔心會有人進來學校抗議，活動一度可能要尋找校外場地舉行，後來與校方協調，終於順利舉行，經過這件事情，更讓大家堅定決心要站出來為同志發聲，希望不要再有恐同、反同的事情發生。

相關影音

宜蘭大學原色思潮社在5月17日國際不再恐同日這天舉行「飄揚彩虹，不再恐同」活動（原色思潮提供）