國際不再恐同日 宜大系列活動遭反同團體抗議
宜蘭大學原色思潮社在5月17日國際不再恐同日這天舉行「飄揚彩虹，不再恐同」活動。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］5月17日是國際不再恐同日，宜蘭大學學生今天在綜合大樓掛起20面彩虹旗，希望旗幟飄揚「讓我們不再恐同」，但是系列活動講座舉行期間，卻遭反同團體打壓，校方接到將近80通抗議電話，原色思潮社長林杏儒表示，這更堅定大家站出來為同志發聲的決心，希望創造更友善同志的環境。
宜蘭大學原色思潮社在5月17日國際不再恐同日這天舉行「飄揚彩虹，不再恐同」活動，社長林杏儒表示，為了創造更友善同志的環境，也為了促進婚姻平權，學生促進婚姻平權聯盟結合各校發起系列活動，原色思潮社團也一起響應，今天在學校綜合大樓內掛起彩虹旗，讓旗幟飆揚在校園內，希望大家看到以後可以更加重視婚姻平權議題。
「讓我們一起，不再恐同。」活動總召張雅淇說，除了掛上彩虹旗，社團也在校內安排短講、校內小遊行和微型展覽，號召更多學生一起來關心婚姻平權，以及透過同志們的生命故事，讓大家知道社會上的恐同氛圍造成許多人的傷痛。
張雅淇說，活動除了讓大家了解同志遇到的困難，也希望幫助同志朋友本身得到支持的力量，她看到許多同志朋友沒辦法接受身為同志的事實，因而陷入恐慌和焦慮，由於家人不願意認同，又講了許多反同言論，導致小孩子自己很無助，藉由活動希望讓大家多了解同志議題，營造更友善的環境。
原色思潮上禮拜二舉辦不再恐同系列講座「出櫃教戰手冊」卻受到反同團體抗議，林杏儒說，因為許多同志朋友想向家人出櫃，可是又擔心造成親子關係緊繃，所以希望能教大家怎麼面對家人和朋友，但是這場活動卻受到反同團體的阻饒，活動頁面被反同團體分享，還揚言要打電話到學校諮商中心抗議、甚至要到學校一日遊找校長。
林杏儒表示，隔天學校諮商中心接到80幾通的抗議電話，校方原本擔心會有人進來學校抗議，活動一度可能要尋找校外場地舉行，後來與校方協調，終於順利舉行，經過這件事情，更讓大家堅定決心要站出來為同志發聲，希望不要再有恐同、反同的事情發生。
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宜蘭大學原色思潮社在5月17日國際不再恐同日這天舉行「飄揚彩虹，不再恐同」活動（原色思潮提供）
宜蘭大學原色思潮社團舉辦國際不再恐同日系列活動講座卻遭反同團體打壓。（記者簡惠茹翻攝）
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