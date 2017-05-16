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台灣大學生有創意！ 華梵辦「概念交通工具設計展」

華梵大學工業設計系舉辦「one trans概念交通工具設計展」。（記者姚岳宏攝）

2017-05-16  20:10

〔記者姚岳宏／台北報導〕華梵大學工業設計系舉辦「one trans概念交通工具設計展」，現場展出由大二學生親自設計及製作、他們心目中想像的交通工具模型，作品天馬行空，不拘泥於過往設計，展現出每個人不同的經歷與想法，他們也希望同樣對汽車設計有熱情及興趣的民眾，可抽空參觀他們的展覽。

華梵大學工業設計系交通工具設計組第8屆，是一群透過層層考驗與訓練，對汽車設計充滿熱情的設計團隊，為了呈現對交通工具的創意，費時近6個月，從初步概念發想，草圖繪製，到耗時費工的油土模型製作，一步步完成作品。

「ONE TRANS」tdg 8th交通工具設計展，一共分為兩個展區，第一區作品以每個人不同的嗜好為元素，轉化至油土模型上，每一道刻劃外型的線條皆有其緣由，這8件作品展現作者的內心世界，也能看出對交通工具的熱愛。

第二展區則是放置13件大型展覽版，皆是以每個人心中認為最特別的事物為出發點，衍生出的概念創作，另設有油土互動區，可供大眾現場體驗油土模型的製作。

展覽期間自5月15日至6月2日，歡迎有興趣民眾前往參觀。

華梵大學工業設計系交通工具設計組學生的木雕概念車。（記者姚岳宏翻攝）

華梵大學工業設計系交通工具設計組學生設計出來的油土概念機車模型。（記者姚岳宏翻攝）

華梵大學工業設計系交通工具設計組學生，以世界定向越野賽50週年為契機，將比賽場地擴展至水面下，設計出一台能夠在陸地與水面下獲取積分的越野車。（記者姚岳宏翻攝）

華梵大學工業設計系交通工具設計組學生設計出來的油土概念車模型。（記者姚岳宏翻攝）

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