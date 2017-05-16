柯潔對決AlphaGo 黑嘉嘉：贏一盤就非常厲害了

有「圍棋女神」之稱的職業7段棋士黑嘉嘉認為，柯潔能贏一盤就非常厲害了。（圖擷取自黑嘉嘉臉書）

2017-05-16 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕不只圍棋界，全世界都注目的，世界棋王柯潔對上橫掃頂尖棋手的AlphaGo，將於5月23號起對弈3盤，有「圍棋女神」之稱的職業7段棋士黑嘉嘉認為，柯潔如果贏電腦一盤就非常厲害了。

根據《新華社》15日的專訪，黑嘉嘉認為這場世界注目的人機大戰，「我覺得（柯潔）能贏一盤就非常厲害了，因為電腦之前取得了60連勝。」

黑嘉嘉形容，自己初次接觸到AlphaGo的感受是「被嚇到」。黑嘉嘉表示「過去我也跟好幾台電腦下過，那個時候都是讓子，所以沒有想到短短幾年就可以打敗人類。我覺得它的出現也可以讓我們去反思一些事情，過去圍棋上的一些變化，我們都理所當然地把它排除掉，可是『阿爾法狗（AlphaGo）』下出來了而且取得了很好的效果，所以可以讓我們重新見識到圍棋有多麼變化無窮。」

黑嘉嘉對於電腦的進展神速，虛心求教，她曾在臉書表示，「忘掉過去知道的理論，重新跟AlphaGo大師學圍棋。」

無獨有偶，根據《新唐人》的報導，棋壇老將聶衛平也認為，柯潔如果能贏上一盤就不錯了。聶衛平分析，柯潔還不夠「老奸巨猾」，年紀尚輕缺乏經驗，因此還沒有達到個人的巔峰狀態。

這場人機大戰，將在圍棋的發源地浙江省水鄉烏鎮舉辦，展開為期5天的「中國烏鎮圍棋峰會」。屆時，人類棋王柯潔與人工智慧AlphaGo將在3戰2勝的賽制中捉對廝殺，獲勝的一方可得到相當4600萬新台幣的獎金。