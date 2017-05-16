說好的承諾？秀水老樹遭建商「腰斬」 鄉長發飆！

彰化秀水老樹被「腰斬」，如今只剩一半高度的樹幹。（記者劉曉欣攝）

2017-05-16 21:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕說好的承諾？彰化縣秀水鄉安東村有2株超過1甲子的老樹，去年在秀水鄉長梁禎祥出面與建商溝通下，建商同意留下老樹，由公所打造老樹公園，不料日前老樹雙雙都被「腰斬」，梁禎祥大為發飆，強調老樹所在位置有部分是國有地，將研議提告，就毀損部分來追究相關責任。

梁禎祥今天接獲地方反應，馬上跟安東村長謝國華到場了解，一看就「氣炸了」，原本高約10公尺的老樹，頓時只剩一半的高度，只有樹幹，連樹蔭都沒有了，梁禎祥當場怒飆「沒有誠信」。

梁禎祥強調，這2棵老樹所在位置，有私有地、也有國有地，不能因為大部分樹蔭都在私有地，就可以自行把樹木腰斬，就算建商不願意犧牲私有地來留下老樹，公所也可以編列預算來購買土地，豈可自毀承諾，不告而砍。

顏姓建商指出，這是為了施工方便，所以才修剪樹木，並強調樹木所在範圍，全都是私人土地。

秀水鄉安東村有2棵超過60年的老樹，都是木麻黃，但其中1棵木麻黃被雀榕包住，去年因為建商要蓋房子，打算要砍掉老樹，梁禎祥來跟建商協調，當時雙方同意留下老樹，鄉公所也計畫打造老樹公園。