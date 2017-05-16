「520」我愛你諧音 登記結婚日好夯

2017-05-16 21:00

〔記者何玉華／新北報導〕5月20日因諧音「我愛你」，成為近年來相當夯的結婚登記日，今年520適逢週六，新北市各戶所統計預約當天登記人數已超過400對，各所已增派人力；另一方面，為鼓勵新人提前3個工作天前往登記、再指定520為結婚生效日，避免人潮，也提供好禮相送。

民政局戶政科長顏耀明表示，新人們想要在今年的520登記結婚，未必要在當天到戶政事務所登記，可以提前3個工作天，在5月17至19日前往戶政事務所申請登記，並指定5月20日為結婚生效日，這對計畫在520當天迎娶、宴客的新人，會有更充裕的時間準備婚禮。

顏耀明說，為鼓勵新人們避開週六辦理的高峰期，提早申請並指定生效日，各戶所打破慣例，提前3個工作天登記的新人，均與520當天登記者一樣贈送精緻禮物。

另外，各戶所也精心佈置別具特色的結婚拍照專區，新店戶所以氣球拱門、海報供民眾拍照並贈送「起家碗」禮盒1組；三峽戶所則規劃了「52017我愛你一起旅行」，以世界地圖、旅行箱、飛機等元素佈置結婚拍照專區，提供新人合影留念，還有愛的噗噗車可供打卡拍照。

另外，樹林戶所則贈送結婚新人對杯1組，讓新人依靠（CUP）在一起，品嚐一輩（杯）子的幸福；永和戶所結合轄區地名與海芋花朵表達「永浴愛河」來祝福新人，並備有中國風、地中海風布幕提供新人拍照留念。