政院拍版 菸稅6/12起每包調漲20元
2017-05-16 20:19
［記者吳佳蓉／台北報導］還剩一個月，癮軍子動作要快！財政部表示，行政院今日核定菸稅調漲日期，正式確定6月12日起出廠或進口的菸品，每包調漲20元，預計每年可挹注長照財源233億元。
財政部指出，攸關菸稅調漲的菸酒稅法修正草案，5月10日已經總統公告，行政院今日正式核定上路日期，訂在6月12日起生效。紙菸、菸絲及雪茄的菸稅，則將從每千支590元，調漲至1590元，以一包菸通常內含20支菸計算，每包菸菸稅將由11.8元調漲20元至31.8元，漲價20元。
財政部表示，菸稅調漲日起，菸商產製或進口的菸品，就要適用新菸稅，不過，由於菸品產製、進口後仍要一段時間才會鋪貨到零售端，因此預估接6月下旬民眾才會陸續買到新菸價菸品。
為便利民眾辨別新舊菸品，試用新稅率的紙菸包裝上，在「有效期限」周遭，會印有「N51.8」（N代表new、新的）、「T51.8」（T代表tax稅）或「NT51.8」（NT代表新菸價）字樣，或是黏有專用防偽貼紙，貼紙上會有紅色的「菸稅」兩字及一個QR code。
至於紙菸之外的菸絲、雪茄等其他菸品，新制菸品分辨標示則為「NTAX」、「NEWTAX」或「TAX106」，菸商需三者擇一列印或黏貼於菸品上。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 對流雲系影響 16縣市大雨特報！
- 疑引發C肝群聚感染 維蓮診所被停業、法辦
- 中市去年驗出13件農藥殘留 全是外縣市生產
- 端午4天連假 國道夜間免收費時段變動
- 亂爬自助洗衣機挨批 竟反嗆：我們是廣告公司！
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- （影音）豬哥亮10歲隱藏版女兒 現身靈堂鞠躬送別
- 勒索病毒剋星曝光 大家搶著找他去上班
- （獨家）豬哥亮招牌「馬桶蓋」 梳髮費超驚人
- 南亞觀察》Naked For Rights 裸體：一無所有的抗爭
- 多情豬哥亮 第4任妻來世不想再嫁他
- 《消失的河流》攝影集 記錄部落返鄉故事
- 垂楊大橋下互動投影2年多未啟用 議員批蚊子館設施
- 樂陞去年每股虧29.45元
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 豬哥亮3200萬安家費留給他 么兒謝佑穎曝光
- 司改會議》決設專門機制為無辜者提再審
- 「823砲戰時...」 管仁健怒嗆郝龍斌「父子一起鬼扯」
- 五月天8項入圍最威 準歌后艾怡良7項來勢洶洶
- 網球》釜山挑戰賽「台灣內戰」 盧一哥強壓陳迪開胡
- 北韓:試射成功 可攜核彈頭
- 包養遭拒打爆女子 男出庭辯：她笑我又矮又短...
- 阿里山高山茶春茶競賽 2特等獎出爐
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- （圖多）她們全都撞包 但沒人care
- 也是成軍20年 動力火車入圍金曲說話了
- 野兔也會抽菸？ 一張照讓網友嚇傻
- NBA》能讓卡森斯服氣 鵜鶘留下總教練詹崔
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 義女記者連線為難民送暖 下一秒慘遭圍毆...
- 產量少7成 龍眼蜜飆漲1斤360元
- 張軒睿封冷笑話大王 程予希吻戲一見就笑場
- 恐怖小丑突然大笑動起來 大熊嚇到落荒而逃
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 越夜越美麗的東港 燈箱電線佈線縣府加固
- 3歲童著色運用光影深淺 網友：這成人組吧
- 台股收盤下跌5.33點 報10031.49點
- 再反抗要內射！ 惡男硬上判刑3年2月
- 司改會議》今討論戒嚴不當判決救濟制度
- 桃園產業聚落完整 鄭文燦︰經濟火車頭
- 洩密案》駁一審判決理由 柯建銘聲傳楊榮宗作證
- 炒柯米專斷獨行 川普與幕僚鬧僵
- 必翔首季財報無法如期交出
- 中國「按讚農場」曝光 1萬支手機綁牆上衝人氣
- 地租大漲吃不消 地上權申請解約已7案
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：政院拍版 菸稅6/12起每包調漲20元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分