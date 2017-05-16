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政院拍版 菸稅6/12起每包調漲20元

2017-05-16  20:19

［記者吳佳蓉／台北報導］還剩一個月，癮軍子動作要快！財政部表示，行政院今日核定菸稅調漲日期，正式確定6月12日起出廠或進口的菸品，每包調漲20元，預計每年可挹注長照財源233億元。

財政部指出，攸關菸稅調漲的菸酒稅法修正草案，5月10日已經總統公告，行政院今日正式核定上路日期，訂在6月12日起生效。紙菸、菸絲及雪茄的菸稅，則將從每千支590元，調漲至1590元，以一包菸通常內含20支菸計算，每包菸菸稅將由11.8元調漲20元至31.8元，漲價20元。

財政部表示，菸稅調漲日起，菸商產製或進口的菸品，就要適用新菸稅，不過，由於菸品產製、進口後仍要一段時間才會鋪貨到零售端，因此預估接6月下旬民眾才會陸續買到新菸價菸品。

為便利民眾辨別新舊菸品，試用新稅率的紙菸包裝上，在「有效期限」周遭，會印有「N51.8」（N代表new、新的）、「T51.8」（T代表tax稅）或「NT51.8」（NT代表新菸價）字樣，或是黏有專用防偽貼紙，貼紙上會有紅色的「菸稅」兩字及一個QR code。

至於紙菸之外的菸絲、雪茄等其他菸品，新制菸品分辨標示則為「NTAX」、「NEWTAX」或「TAX106」，菸商需三者擇一列印或黏貼於菸品上。

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  • 為便利民眾辨別新舊菸品，試用新稅率的紙菸包裝上，在「有效期限」周遭，會印有「N51.8」、「T51.8」或「NT51.8」字樣，或是黏有專用防偽貼紙，貼紙上會有紅色的「菸稅」兩字及一個QR code。（資料照，記者吳佳蓉攝）

    為便利民眾辨別新舊菸品，試用新稅率的紙菸包裝上，在「有效期限」周遭，會印有「N51.8」、「T51.8」或「NT51.8」字樣，或是黏有專用防偽貼紙，貼紙上會有紅色的「菸稅」兩字及一個QR code。（資料照，記者吳佳蓉攝）

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