學運世代的民主聖地 「阿才的店」老闆阿華罹癌

「阿才的店」老闆劉建華（人稱阿華）被發現已許久不見身影。「華嫂」表示，阿華因罹患扁桃腺癌，已暫時交棒給小舅子，退居第二線。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-05-16 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕被學運世代奉為「民主聖地」的台菜餐廳「阿才的店」，老闆劉建華（人稱阿華）被發現已許久不見身影。對此，「華嫂」表示，阿華因罹患扁桃腺癌，已暫時交棒給小舅子，退居第二線。

《鏡週刊》報導，位於台北市金山南路與仁愛路口的「阿才的店」，從解嚴後成立至今已近30年，一直是反對運動人士鍾愛的聚集地。老闆阿華過去經常炒完菜會出來招呼客人，還會跟著議論時政，但最近被發現老是不見人影，華嫂才坦言阿華罹癌了。

華嫂表示，今年3月阿華到台大醫院確診罹患扁桃腺癌後，隨即住院化療，最近因電療已不太能說話，只能安心靜養。目前阿才的店暫時已改由小舅子大鷦掌廚，暫時退居第二線。

華嫂說，「前一陣子阿華剛離開廚房時，晚上還會偷偷回來盯場」，她透露，阿華之前跑來店裡看頭看尾，發現招牌菜「牛三寶」的醬汁顏色不太一樣，堅持撐著虛弱的身體親自示範如何料理。

「阿才的店」目前由華嫂、小舅子大鷦、兒子滷肉與夥計小榮支撐，4人皆表示，要堅持阿華傳統的熱炒，保持台灣民主的氣味，等待阿華健康回歸。