國六愛蘭交流道垃圾從天而降 耕作農民怕怕

農民最怕玻璃瓶的提神飲料飛進田裡，被砸中後果不堪設想。（記者佟振國攝）

2017-05-16 15:41

〔記者佟振國／南投報導〕笨圾賣卵蛋！被譽為「全台最美國道」的國道6號，由於愛蘭交流道匝道無路肩緩衝，沒有公德心的駕駛人隨手丟棄垃圾，經常從天而降砸進農田，除了寶特瓶罐，甚至還有玻璃提神飲料，對下方出入及耕作農民形成致命危機，多年來農民忍無可忍，怒批「難道要我們戴安全帽下田工作嗎？」

全長約37公里的國道6號，由台中霧峰到南投埔里，沿途青山綠水，加上兩側嚴禁大型廣告物，而有「全台最美國道」之稱，其中之一的愛蘭交流道設置造型特殊的脊背橋，國6通車後也成為埔里新地標，但在附近耕作的農民多年來則是飽受垃圾從天而降之苦。

埔里鎮代潘英輝表示，愛蘭交流道周邊都是茭白筍田，因環型匝道又無路肩緩衝，道路下方不遠處就是農田，常有飲料瓶罐從匝道丟下，掉進田裡，塑膠寶特瓶或是手搖飲料就算了，甚至連喝完的玻璃瓶裝提神飲料也有，匝道距地面至少20公尺，被砸到還得了。

「自己的農田就在匝道彎道下，常有垃圾飛進田裡，最怕的就是玻璃空瓶，我頭上只有戴斗笠，不是安全帽，萬一不幸被K中，亂丟的人早已揚長而去，豈不是衰到爆。」游姓農民十分不滿，希望亂丟垃圾的問題能及早解決，讓他們安心耕作，別再擔心「空襲」說來就來。

潘英輝表示，今年4月鎮代會臨時會即建議公高局能在愛蘭交流道匝道外側加裝防護網，公高局初步派員會勘將先裝設150公尺，後續再評估增設，雖有國道迷覺得防護網影響愛蘭交流道整體美觀，但亂丟垃圾問題未解決前，也只能先顧農民安全。