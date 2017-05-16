| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北影公布入圍！許瑋甯戰桂綸鎂舒淇2度爭后 MLB》陳偉殷手肘不適 教練：至少數週不能投球 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

醫訊》華航金卡換愛心醫療 律師：對辦卡醫師不利

律師吳俊達在臉書上針對華航「空中愛心醫療」專案PO文。（圖擷取自吳俊達臉書頁）

2017-05-16  13:56

〔即時新聞／綜合報導〕華航針對「醫師」乘客所推出的「空中愛心醫療」專案、用2年的金卡會員資格邀請「醫師」乘客在機上提供緊急狀況的協助，此專案內容引起爭議，除了有醫師出面砲轟以外，律師吳俊達也提醒，這張金卡把法律關係弄得複雜化，可能對辦卡醫師不利。

吳俊達在臉書頁以「華航醫師金卡的法律風險」為題PO文表示，華航推出醫師優惠金卡，希望辦卡醫師能夠協助處理飛機上發生的緊急醫療事故。然而，這張金卡把法律關係弄得複雜化，可能對辦卡醫師不利。

根據民法第220條（債務人責任之酌定）規定：債務人就其故意或過失之行為，應負責任。（第一項）過失之責任，依事件之特性而有輕重，如其事件非予債務人以利益者，應從輕酌定。（第二項）本來醫師的注意義務，在這種「好意私惠關係」下的協助，基本上是很難產生任何醫療過失責任。但是，因為辦了這張金卡，反而會變成一種有償、受有利益的關係，而在法律責任的標準上可能被提高，責任可能無法從輕酌定。

吳俊達指出，根據我國目前醫療法案例的標準，若在飛機上發生緊急醫療狀況，幾乎很難成立醫療過失。然而，如果辦了華航這張金卡，將會提高辦卡醫師在法律上的風險。他建議，要辦這張金卡的醫師乘客以後要自備「法律風險免責同意書」上飛機，在飛機上遇到求助時請家屬先簽字再協助。

相關連結請見：

吳俊達提醒，「醫師金卡」將使法律關係變得複雜，將來若遇到醫療糾紛恐怕會對辦卡的醫師不利。（圖擷取自吳俊達臉書頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 愛心醫療 醫師 醫療 金卡
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：醫訊》華航金卡換愛心醫療 律師：對辦卡醫師不利


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.