醫訊》華航金卡換愛心醫療 律師：對辦卡醫師不利

律師吳俊達在臉書上針對華航「空中愛心醫療」專案PO文。（圖擷取自吳俊達臉書頁）

2017-05-16 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕華航針對「醫師」乘客所推出的「空中愛心醫療」專案、用2年的金卡會員資格邀請「醫師」乘客在機上提供緊急狀況的協助，此專案內容引起爭議，除了有醫師出面砲轟以外，律師吳俊達也提醒，這張金卡把法律關係弄得複雜化，可能對辦卡醫師不利。

吳俊達在臉書頁以「華航醫師金卡的法律風險」為題PO文表示，華航推出醫師優惠金卡，希望辦卡醫師能夠協助處理飛機上發生的緊急醫療事故。然而，這張金卡把法律關係弄得複雜化，可能對辦卡醫師不利。

根據民法第220條（債務人責任之酌定）規定：債務人就其故意或過失之行為，應負責任。（第一項）過失之責任，依事件之特性而有輕重，如其事件非予債務人以利益者，應從輕酌定。（第二項）本來醫師的注意義務，在這種「好意私惠關係」下的協助，基本上是很難產生任何醫療過失責任。但是，因為辦了這張金卡，反而會變成一種有償、受有利益的關係，而在法律責任的標準上可能被提高，責任可能無法從輕酌定。

吳俊達指出，根據我國目前醫療法案例的標準，若在飛機上發生緊急醫療狀況，幾乎很難成立醫療過失。然而，如果辦了華航這張金卡，將會提高辦卡醫師在法律上的風險。他建議，要辦這張金卡的醫師乘客以後要自備「法律風險免責同意書」上飛機，在飛機上遇到求助時請家屬先簽字再協助。

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