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鳳頭蒼鷹繁殖直播中！ 鄉民興奮偷窺

台北市大安森林公園築巢的鳳頭蒼鷹，養育行為正在直播中，引來不少PTT鄉民窺探。（圖擷自YouTube）

2017-05-16  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕在台北市大安森林公園築巢的鳳頭蒼鷹，目前已孵育出兩隻雛鳥，台灣猛禽協會跟各單位合作，設置「鳳頭蒼鷹繁殖監控」，全程觀察並直播鳳頭蒼鷹的養育行為，目前母鳥正在餵食雛鳥，引來不少PTT鄉民前往窺探。

一位鄉民在PTT發文表示，猛禽協會在大安森林公園之友基金會、台北市工務局公園路燈工程管理處、中華電信等單位的協助下，讓民眾得以24小時不間斷地觀看鳳頭蒼鷹的生活狀況。

在目前的直播影片中，可以看到負責餵養雛鳥的母鳥，正細心地啄起獵物身上的肉塊，兩隻小雛鳥中，左邊那隻超會搶食物，讓鄉民紛紛為右邊的雛鳥抱不平，不少人則直呼原來鳳頭蒼鷹那麼可愛，瞬間被雛鳥療癒了許多煩惱。

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