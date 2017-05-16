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芭比娃娃來了！韓彩英任韓流博覽會台北站大使

以韓劇《豪傑春香》竄紅的韓國女星韓彩英，將來台替「2017韓流博覽會」作宣傳。（圖擷自TenAsia）

2017-05-16  10:15

〔即時新聞／綜合報導〕「2017韓流博覽會」台北站將於下月22至24日在台北世貿中心舉行，南韓產業部今年請來了著名女韓星韓彩英來擔任台北站宣傳大使，她將會來到台灣推廣這次的活動。

根據《韓聯社》報導，以韓劇《豪傑春香》竄紅的韓國女星韓彩英，擁有火辣的S曲線，完美9頭身比例，被封為「韓國芭比娃娃」，她今（16日）被韓國產業通商資源部委任為「2017韓流博覽會」台北站宣傳大使；韓彩英將來台灣宣傳韓流博覽會的宗旨，並赴活動現場接受媒體採訪，為粉絲簽名，開展社會公益活動，訪問參展企業展台等。

「韓流博覽會」是將韓流內容與韓國產品相結合的出口營銷活動，今年6月起將以台北為起點，7月赴香港，9月在印尼舉辦韓流博覽會，將韓國商品行銷至台灣、香港以及東盟地區。

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