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豬哥亮祖厝「豬哥巷」 親友稱他百年最知名

「豬哥巷」位於左營店仔頂街130巷內。（記者黃旭磊攝）

2017-05-15  19:08

［記者黃旭磊／高雄報導］豬哥亮祖厝位於左營店仔頂街130巷，當地人將舊稱五甲巷改名為「豬哥巷」，憶及豬哥亮常小愛演布袋戲，心地善良，就是被賭博害到，盼就地舉辦追思會。

五甲巷從巷頭到巷尾都姓謝，豬哥亮一家3兄弟都在巷內三合院長大，叔公謝孝島「塔公」、堂妹中北里里長謝瑞真聽到死訊，難過不已，回憶道「達仔」（豬哥亮舊名謝新達） 學歷僅國小，卻是當地百年來最知名人物，名滿台灣，希望就地辦追思會，讓民眾不要忘記那個「蹲在地上演布袋戲、小孩看得痴醉的師公達」。

「塔公」大豬哥亮5歲，從小帶著豬哥亮闖蕩，豬爸過往後，還幫忙抬棺。「塔公」說，豬哥亮一家都愛說笑，爸爸真名是謝色，人稱「謝尿」，是當地蔬菜批發大盤，缺點是愛喝酒，喝酒不付錢，在紙上寫字叫老闆「去跟媳婦收錢」，而「謝尿」三個小孩不像老爸愛喝，但好賭，老二豬哥亮國小畢業沒念初中，賭錢在紙上畫押抵債，跟老爸作風一模一樣。

「塔公」說，豬哥亮不愛唸書，小學5年級想輟學，老師頭疼，叫他上台演布袋戲，同學看得癡醉，國小畢業後幫爸爸送菜，之後到戲院幫「新戲」（話劇）跑龍套，一次演戲說「阮老爸什麼都沒給我，只留給我一陀屎」，謝爸氣到拿拖鞋往台上砸。

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  • 豬哥亮叔公（左）、堂妹（右）回憶往事。（記者黃旭磊攝）

    豬哥亮叔公（左）、堂妹（右）回憶往事。（記者黃旭磊攝）

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