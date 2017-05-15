台東大學美產系畢展 高雄大東藝術中心展出

2017-05-15 15:16

［記者黃明堂／台東報導］台東大學美術產業學系106級畢業展今天移師高雄大東文化藝術中心開展，展現4年學習成果，也讓學生自主策劃展覽，學習溝通協調與策劃展覽的能力。

展覽透過展櫃形象設計，同時呈現超過40件作品，作品類別多元豐富，包含平面繪畫、立體裝置、數位類、設計類等等。含括平面繪畫與多媒體數位。

主題命名為「部分遺漏」，發想於美國作家謝爾•希爾弗斯坦（Sheldon Allan Silverstein）的作品《the missing piece-失落的一角》。如同書中缺角的圓一樣，每個人都想追求自己心目中認為「滿分」的事物，而他們追求著「滿分」的藝術。世上沒有完美的事情，在追求完美的同時都有過失敗與遺憾。