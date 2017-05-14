高市寶寶音樂會 600家庭、近千孩子同慶母親節

2017-05-14 22:32

〔記者方志賢／高雄報導〕慶祝母親節，高雄市文化中心今舉辦一場「寶寶音樂會」，現場有近600個家庭，逾900個孩子參加，活動還有「親親媽咪攝影活動」，鼓勵民眾穿著親子裝參與音樂會。

這場「寶寶音樂會」由日月光集團與高市文化局合辦，透過高雄市交響樂團精湛演出經典曲目，並加入戲劇、影像與互動表演等元素，帶給孩子豐富的聽覺、視覺。高市文化局長尹立、社會局長姚雨靜也到場，與現場親子同樂。

今年的「寶寶音樂會」主題為「音樂魔法點線面」並演奏經典曲目《魔法師的學徒》，活動前還安排大型魔幻泡泡秀，現場孩子們快樂的在無毒泡泡裡穿梭玩樂，也邀媽媽抱著寶寶們進入大泡泡裡，體驗被泡泡包圍的魔幻感。

尹立致詞時表示，高市文化局率先全國，自2013年起舉辦「小小阿瑪迪斯」音樂會，結合音樂與戲劇表演，培養孩子對藝術欣賞的品味，並打破傳統的音樂會形式，讓家長可以抱著0~3歲的孩子一同欣賞音樂演出。

姚雨靜也說，日月光集團鼓勵員工生育，為台灣人口提供卓越的貢獻，也突顯集團重視員工福利，讓員工享有穩定安全的生活，願意放心生育，是值得鼓勵的。

日月光資深處長李叔霞表示，日月光高雄廠一共2萬5千名員工，女性員工有1萬1469位，2002年至今成為母親的同仁就有逾4640位。這數字代表著日月光有非常多偉大的母親，得同時肩負著工作和照顧家庭的重任，在母親節舉辦「寶寶音樂會」，表達對母親們感謝。