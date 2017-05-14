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鐘鼓齊鳴萬人浴佛 中正紀念堂民眾虔誠祈福

慈濟浴佛大典。（記者陳志曲攝）

2017-05-14  22:00

〔記者陳炳宏／台北報導〕慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會晚間6點在台北市中正紀念堂舉辦的萬人浴佛大典中，由128位台灣佛教界長老法師敲鐘，結合600位年輕人擊鼓，共同以「千手鼓動、同心舞動」 鐘鼓齊鳴，引領全場逾2萬5千人虔誠為台灣、全球祈福天下無災難。

這場全台最大規模浴佛大典，全場在法師引領下，由總統蔡英文、台北市長柯文哲、前總統馬英九及各國使節等，齊聲唱誦爐香讚、讚佛偈，並虔誠念誦祈福文，共同祈願「天下人心淨化、社會祥和、無災無難」；也祈願「台灣百業興盛、厚德多福、國泰民安」。接著依序「禮佛足、接花香」浴佛，隨後繞佛繞法、虔誠祈禱、大回向，全程歷時約1小時。

祈福會特別規劃「鐘鼓齊鳴」，由來自各道場的法師敲鐘，及來自台灣各地、多個國家超過600位年輕男女擊鼓，共同為台灣與全球各地祈福。

今天參加千手鼓動的青年人中，醒吾科技大學3年級女學生柯佩伶，一出生就罹患罕病魚鱗癬，因為頭髮脆弱小時還常被笑像男生，而近一個月，每次冒著太陽練習時，幾乎不到半小時就得毛巾沾水擦拭皮膚以舒緩，因頭髮脆弱幾乎掉光也顯得格外不同，但柯佩伶並不覺得苦，她說雖然身體隨時會養，但為了整體之美要忍住不能抓，而練習鐘鼓齊鳴，讓自己學到要做好一件事就要下定決心努力完成，練習過程中得到的收穫更多。

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  • 醒吾科技大學3年級學生柯佩伶。（記者陳炳宏攝）

    醒吾科技大學3年級學生柯佩伶。（記者陳炳宏攝）

  • 醒吾科技大學3年級女學生柯佩伶，因為罹患罕病魚鱗癬，因此頭髮特別脆弱，小時候一度被嘲笑是男生，不過現在已經不在意了。（記者陳炳宏攝）

    醒吾科技大學3年級女學生柯佩伶，因為罹患罕病魚鱗癬，因此頭髮特別脆弱，小時候一度被嘲笑是男生，不過現在已經不在意了。（記者陳炳宏攝）

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