超越血緣的愛 寄養媽媽發揮愛心庇護棄養、受虐兒

2017-05-14 22:46

〔記者廖淑玲／雲林報導〕母親疼子是天性，但卻有一群特別的媽媽發揮大愛庇護棄養、受虐兒，甚至改變他們的一生，雲林家扶寄養媽媽謝孟真從排斥到樂於承擔還帶著老公及全家人投入，這份超越血緣的愛讓人敬佩又感動。

因為受到友人蔣紅英擔任寄養家庭的影響，謝孟真從5年前也成為寄養媽媽，帶過受虐兒、出生20天就被丟棄的棄嬰，今年收到第一個寄養孩子送給她的母親節卡片，讓她哭紅了眼，只希望孩子會愈來愈好。

先生當油漆工，因為要照顧3個小孩，謝孟真一直是專職的家庭主婦，7年前看到好友蔣紅英當寄養家庭時就十分心動，但因老公反對而作罷，不過常陪著好友帶寄養孩子的她，從未放棄說服老公。

經過蔣紅英夫婦和謝孟真不斷勸說，先生終於同意讓她當寄養媽媽，抱回第一個一歲半的女生，另外也曾經寄養才出生20天就被丟棄在醫院停車場的男嬰，因為社工告訴她孩子準備出養，最多讓她照顧一年，因先生姓劉，所以把孩子叫做「劉一年」，養了2年多幫他找到一個好家庭出養，至今和孩子都有連絡。

照顧5年的第一個孩子今年做了第一張母親節卡片給她，先生也從反對到全心全力支持，加上有好友紅英陪伴走過低潮，讓她覺得再辛苦都值得。

謝孟真不僅親自接送每個寄養孩子上下學，陪他們寫作業、教拼音，對課業相當用心，更喜歡拍照錄影紀錄，洗出他們的生活照做成精美相簿，結案時讓孩子帶回家，有屬於自己童年的回憶。

謝孟真說，愛不是自私擁有，她了解寄養童總會離開、要回原生家庭或出養，讓孩子與親生父母親保有良好聯繫關係也非常重要，即使面對不幸也讓每個孩子感受到無私的母愛，超越血緣，讓人動容。

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