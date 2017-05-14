泰國鱧作亂！台東活水湖驚傳「魚咬人」

2017-05-14 09:58

［記者黃明堂／台東報導］台東活水湖是熱門遊憩水域，但被兇猛的外來種魚類「泰國鱧」入侵，接連傳出魚咬人事件，台東縣政府將委託台東縣水中運動訓練協會協助捕捉，保障民眾安全，也維護本土生態。

泰國鱧學名「線鱧」，魚嘴內有尖牙，性情兇猛，以水生動物及魚類為食，且生命力強，離水數小時仍可存活；入侵台灣水域多年，出現於河川中下游、湖泊、池沼、圳溝、水庫等地，對原生物種造成威脅。

台東活水湖是鐵人三項的遊泳項目比賽場地，平時由縣政府委託民間經營管理，提供水域遊憩活動，也有民眾在此游泳。

最近有民眾下水時遭泰國鱧咬傷皮肉，管理單位獲報，委託台東縣水中運動訓練協會協助捕捉，昨天整個上午搜尋了1/3水域，只捕到2隻，另被逃走2隻，今天上午再下水搜尋，不到3分鐘就看到泰國鱧，「見魚率」相當高，協會副理事長陳金文研判是遭人棄養，這種具攻擊性的線鱧，可能已在湖中繁衍相當數量的族群。

陳金文說，被咬傷的2位民眾都是在游泳時受害，小腿被咬出嬰兒嘴大的傷口，還到醫院打破傷風針，經協會捕捉泰國鱧，比對魚口齒痕後，確認是泰國鱧。他說，其中一位泳客是在岸邊休息時，小腿被咬，這種魚的領域性非常強，只要有生物侵入牠們的領域，就會發動攻擊。

擔任協會理事長的縣議員陳志峰上午也到活水湖關切，他說，除了泳客受害，本土水域生態也令人憂心，這種魚在台灣還沒有天敵，倘若大量繁殖，很快就會毀了本土生態。

主管活水湖的縣府教育處體健科長韓渝芳表示，昨天與農業處漁業科確認是泰國鱧為患，將委託台東縣水中運動訓練協會協助捕捉，除掉鱧患。

池上大坡地一樣有泰國鱧為患事件，鄉公所4月8日起開放垂釣，為了鼓勵，民眾只要在大坡池釣得泰國鱧魚或琵琶鼠魚，每公斤可換50元禮券；活水湖目前禁止垂釣，民眾建議比照大坡池模式，集結眾人之力，才能降低鱧患。