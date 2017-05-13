勒索病毒太可怕！ 台灣第一批中毒者分享求解方

疑似是台灣第一批中毒者，有醫師在臉書分享中毒狀況。（翻攝James Chang臉書）

2017-05-13 23:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕勒索病毒影響範圍之大之深，使得人心惶惶，可能是台灣第一批中毒者也在臉書現身說法，談起這個經驗，造成所有檔案都被鎖定加密，甚至D槽也不放過，太可怕！所以希望透過中毒始末分享，看電腦專家們是否有解方。

這位受害者是一位醫師，他表示昨晚從八點半開機後一直修改論文，直到十點半多改完論文。存檔時還沒有什麼問題，只是寫論文時的Endnote程式怪怪的，會跳出有另一個使用者在用你的檔案（應該是連結的PDF檔）的訊息。

他在十點半多暫時關機，再開機要叫出檔案，就發現找不到檔案叫不出來。進去找到檔案，發現後面的副檔名都變成Wncry。進去用Word開，出來是一堆亂碼。轉換編碼也沒辦法修正。再開Endnote，顯示他的Library 已經毀損要重建，這時他才注意到不只Word檔，連PDF檔、Excel檔、影像檔全部遭鎖死，改成Wncry。

他表示，回想到毒發之前就有件奇怪的事，電腦開機後突然多了一個Admin的帳戶，剛只覺得奇怪但不以為意，不曉得多了一個使用者，是否病毒就已經進入主機了。而且早早以前Word的複製、貼上就有點卡卡的，還以為是Word程式本身的問題。

中毒鎖死檔案他無法處理，大約11點多時就向一位電腦專家專門解毒重灌電腦的朋友求救，希望能協助掃毒救回檔案。但對方鐵口直斷這次的勒索病毒很厲害，只能預防，中了毒除了付贖金似乎沒什麼方法救回檔案。之後就陸續陸陸續續開始在網路和媒體傳開關於新型勒索病毒WannaCry的訊息。

他形容這次的病毒太可怕，所有的檔案都被鎖定加密，連D槽都不放過，所以他把中毒的始末寫下來，分享出來，想看看電腦工程師們能否有解方。