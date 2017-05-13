在百年古蹟看夕陽 淡水絕美秘境大公開

海關碼頭的「西段登船斜坡」視野遼闊，是在地人觀賞淡水夕照的私房景點。（淡水古蹟博物館提供）

2017-05-13 21:04

〔記者葉冠妤／新北報導〕淡水賞夕陽秘境大公開！海關碼頭今、明兩天舉辦「畫我俏媽咪」寫生活動，讓孩子們在絕美夕照映襯下，畫出媽媽倩影，新北市長朱立倫不但化身成秘境探險家，傍晚現身淡水海關碼頭，帶民眾走一趟秘境路線，更發送康乃馨獻上母親節祝福。

建於清末時期的淡水海關碼頭，擁有清代洋樓和日式倉庫建築，其中「西段登船斜坡｣是舊時船舶停靠點，原為軍方管制地，位置隱密只有在地人才知道，這次為了寫生活動，淡水古蹟博物館特別大方公開私房景點。

朱立倫今傍晚親自探訪，並與圖像創作者Ning一起手繪經典角色，朱立倫表示淡水海關碼頭見證清代淡水開港的歷史，擁有絕佳景色，更結合在地產業，民眾到此可吹著徐徐微風，沐浴在美景與生活美學之中。

明天還有一場「畫我俏媽咪」活動，民眾可在現場借用畫具，只要以海關碼頭為背景，畫下媽咪俏模樣，打卡上傳至淡水古蹟博物館臉書，就能獲得精美禮物，現場還會贈送限量康乃馨，在夕陽照映下，度過溫馨節日。

即日起的每週六、日，淡水海關碼頭都會舉辦「玩藝關頭-周末藝術趴」活動，活動相關資訊可上淡水古蹟博物館官方網站或臉書粉絲團專頁。