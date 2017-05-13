黑貓戰機滑行道跑馬拉松 跑者大讚「酷斃了」

2017-05-13 11:25

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今日主持「桃園航空城全國馬拉松」起跑儀式時表示，這項比賽連續舉辦3年，去年有3100人報名，今年暴增至4300人，由於比賽在大園海軍基地舉行，主辦單位將當年黑貓中隊戰機起飛滑行道規劃為競賽路線，讓跑者可一探黑貓中隊神秘面紗。

桃園航空城全國馬拉松比賽，分成全馬42公里、半馬21公里、挑戰14公里、樂活7公里等四組，全馬組冠軍可得獎金2萬元，半馬組冠軍則是6千元獎金；參加選手來自肯亞、南非、日本、中國、菲律賓、香港、越南、新加坡及加拿大等9國選手，年紀最長者為79歲，年紀最小才6歲，堪稱不分年紀的運動賽事。

鄭文燦說，大園海軍桃園基地曾是日治時代埔心飛行場、也是知名電視戲劇「一把青」拍攝場景，因此今年「桃園航空城全國馬拉松」特別增加導覽活動，讓跑者在完賽後能夠參觀過去黑貓中隊及「一把青」拍攝場景，非常有特色。

鄭文燦表示，黑貓中隊為重要文化資產，市府決定保留黑貓中隊重要設施，包括停機棚、機堡、照相偵察室、美軍駐紮的小白宮等，並進行修復及活化，未來將成立面積超過10公頃的「黑貓紀念公園」，並將桃園機場園區內的航空科學博物館遷至此地，成為桃園航空城計畫內的重要景點。