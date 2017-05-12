推動實名制 新竹市杜絕補習班狼師

2017-05-12 19:09

〔記者王駿杰／新竹報導〕為杜絕補習班狼師，新竹市政府與竹市補教協會取得共識，即日起要求補習班業者對外廣告、文宣上揭露教師真實姓名，將全力捍衛學生補習安全。

市府教育處指出，今天已函文各補習班業者，要求教師實名制，並於一周內函報市府，若有異動需陳報本府核定始得聘任，另考量教師化名之普遍現象，將放寬除揭露真實姓名外，亦可在旁邊加註化名。

另外，市府會將教職員名冊登載於教育部建置的「直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統」，供民眾查詢。

教育處說，市府已全面清查各補習班教職員工是否有不適任教師情形，要求補習班業者落實通報機制，加強教職員宣導，並要求教職員訂定工作倫理規範。

竹市補救協會理事長連文宏表示，將配合市府政策，請各補習班於文宣、廣告上揭露教師真實姓名，全力捍衛學生補習安全。