抗議容積代金逼公保地賤賣 地主控柯P「誘姦」
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市「捐地換容積」容積移轉制度將於六月三十日取消，未來只採容積代金單軌制 。而台北市政府都市發展局提出的對應方案，是代金收入將全數只用於取得公設保留地（以下簡稱公保地），採標購置，底價不得超過土地公告現值的15％，就是這點，讓公保地的私地主氣炸，今天下午聚集北市府抗議，痛斥台北市長柯文哲「誘姦」地主，甚至集體衝入市府大門，迫使駐衛警組成人牆封門。
都發局資料顯示，台北市公共設施保留地（道路、公園、學校等），仍有1255公頃屬於私地主產權，公告現值合計達1.47兆元，都算是政府債務，北市府正努力徵收買回，為解決財源壓力，台北市自2007年開放容積移轉，讓私地主捐贈公保地作為交換。
前市長郝龍斌時期，則推出容積代金制，要取得容積變成需要繳交代金來買，並訂出3年落日條款，讓容積移轉、容積代金雙軌並行，如今3年期限將在6月30日期滿，未來容積移轉全面取消後，公保地只剩下標售給北市府這個唯一選擇，但北市府卻設有公保地標購制的底價不得超過土地公告現值15％的門檻，讓公保地私地主認為是被迫賤賣土地。
台北市公保地受害地主自救會理事長李奇昱說，容積移轉是公保地唯一變現的管道和希望，北市府要用全面實施代金制封鎖，就像黑社會老大把門鎖起來，拳打腳踢逼你就範，一定要以15％以下（公保地）賤價賣給市政府，不然完全沒有其他出售或補償的管道。
台北市公保地受害地主自救會下午聚集上百人，到北市府大門抗議誘姦土地、二次強暴，呼籲柯文哲懸崖勒馬，自救會成員情緒激動，衝撞北市府大門遭擋下後，不斷高呼「（柯文哲）違法違憲」，甚至有人帶頭二度衝撞，直到北市府派出都發局副局長張剛維接受陳情後，另開放5名地主上市長室座談，私地主才稍微緩和，至今仍在北市府大門旁靜待消息。
台北市議員陳炳甫則建議，公保地換容積是對私地主的賠償，不是施捨，北市府要先認定這個觀念，若北市府擔心私地主被中間商賺錢，也可以提供參考價格，讓私地主不會被騙。
張剛維表示，全面實施代金是北市府目前的方向，但地主權益部分，會有配套作處理和照顧，不會真的只用底價15％標購，但方案還在研析，會在6月以前提出。
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標題：抗議容積代金逼公保地賤賣 地主控柯P「誘姦」
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