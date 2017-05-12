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高血壓是沉默殺手 近3成年輕人沒量血壓
2017-05-12 14:33
〔記者林彥彤／台北報導〕高血壓是「沉默殺手」，據統計，我國每4.6人死亡中，就有1人是死於高血壓直接相關的疾病，不過卻有近3成18歲以上的成年人沒有測量血壓的習慣。專家提醒，高血壓非老年人專利，只要是18歲以上的成人最好每天養成2次測血壓的習慣。
根據104年衛福部死因統計資料顯示，與高血壓直接相關的心血管疾病（如心臟病、腦血管等）在十大死因中分別高居第二名、第三名及第八名，共造成3萬5907人死亡，換算每4.6人中就有1人死於高血壓直接相關疾病。不過進一步調查發現，18歲以上的國人有23.9%的民眾表示，過去一年都沒有量過血壓。
台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟血管科醫師王宗道表示，過去民眾常以為高血壓是老年人的專利病，但近年隨著飲食習慣和生活型態的改變，高油脂食物、熬夜晚睡等，全世界包含台灣高血壓患者都有年輕化趨勢，加上初期無明顯症狀，年輕患者往往等到嚴重到出現中風時才就診。
美國預防醫學委員會建議，18歲以上民眾每年至少量一次血壓。衛福部國健署副署長陳潤秋說，測量血壓是預防高血壓最好的辦法，特別是有家族史的民眾，從年輕時就更應注意自己的血壓，每人每天最好測量早、晚兩次，再取一週七天的平均值，收縮與舒張壓都不宜分別超過140/90（mmHg）。
今年國健署預計在基層醫療院所、藥局、便利超商等處，建置高達3000以上的血壓測量站供民眾免費使用，王宗道也提醒，除了定期測量外，日常生活也要每週運動達150分鐘以上，並注意每日鈉攝取不宜超過2.4公克（相當於6公克的食鹽）。
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