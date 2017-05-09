高血壓非男人專利 女性死亡率高男性2成

2017-05-09

記者林彥彤／台北報導

顛覆國人的觀念，高血壓奪命，女性比男性更嚴重；醫師呼籲，18歲以上民眾可養成量血壓習慣。

根據衛福部統計資料指出，2015年10大死因中，與高血壓直接及間接相關疾病共占了3成，包括「心臟疾病」、「腦血管疾病」、「糖尿病」、「高血壓性疾病 」與「腎炎、腎病症候群及腎病變」。

這些疾病女性死亡率總計達3成4，相較男性的2成6共高出近2成，且每一項死亡率女性都高於男性，與一般民眾「男性罹患高血壓比率較高」印象差很大；而且，女性只要超過30歲以後，血壓超標比率就一路上升，50歲以上甚至飆高到28%。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道指出，高血壓成因有生活習慣、遺傳、內分泌與壓力等，特別是過了更年期以後，女性因為血管細、荷爾蒙等因素，更容易受到高血壓傷害，若未即時控制，日後容易誘發心血管疾病。

不過，王宗道警告，臨床上常看到很多民眾以為女性及青壯年不需要特別量血壓的錯誤迷思。他說，曾收治30歲女性患者，體重正常，無量血壓習慣，直到感冒就醫時才發現血壓偏高，進一步問診後才發現該名患者有家族史，須服藥控制。

王宗道說，高血壓沒有測量很難早發現，台灣高血壓學會特別提出「722（請量量）」居家血壓量測口訣，即「7」連續7天量測；「2」早上起床後、晚上睡覺前各1次；「2」每次量2遍，2次間隔1分鐘再取平均值。提醒18歲以上民眾定期量血壓，收縮壓120mmHg、舒張壓80mmHg為健康標準，如分別超過140及90務必找專業醫師評估用藥。