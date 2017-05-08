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醫病》女性高血壓相關疾病 總死亡率高達34％

2017-05-08  14:34

〔記者林彥彤／台北報導〕女性高血壓相關疾病總死亡率達三成，年紀越大，罹患高血壓的風險也增加，醫師呼籲，平時要養成量血壓習慣，如確診高血壓一定要按時服藥，勿自行停藥。

醫師籲：要有量血壓習慣

千禧之愛健康基金會今天舉辦全國健康日記者會活動，會中公布國人十大死因中，女性高血壓相關疾病總死亡率達34%，比男性高出兩成，且從去年測量3萬6700名國人血壓數據發現，女性只要超過30歲以後，血壓超標比率就一路上升，40歲以下的高血壓罹患率低於10%，但50歲以上卻飆高到約28%。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道指出，女性因為血管細、荷爾蒙等因素，更容易受到高血壓傷害，若未即時控制，容易誘發如心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、腎病變等。

王宗道說，預防高血壓併發成其他嚴重疾病，平時養成測量血壓的習慣就很重要，為此台灣高血壓學會提出「722（請量量）」居家血壓量測口訣：「7」連續7天量測；「2」早上起床後、晚上睡覺前各一次；「2」每次量2遍，兩次間隔1分鐘再取平均值。

王宗道提醒，正常收縮壓120 mmHg、舒張壓80mmHg，除了測量血壓外，也要注意飲食控制，少油、少鹽，同時養成每週中強度運動至少150分鐘以上。

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  • 醫師呼籲，平時要養成量血壓習慣。（記者林彥彤攝）

    醫師呼籲，平時要養成量血壓習慣。（記者林彥彤攝）

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標題：醫病》女性高血壓相關疾病 總死亡率高達34％


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