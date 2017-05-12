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大台北、中南部達35度 晚間降雨機率增
2017-05-12 06:41
中央氣象局指出，今天（12日）各地天氣悶熱，各地高溫達32度以上，大台北、中南部達34、35度。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（12日）各地天氣悶熱，高溫達32度以上，大台北、中南部達34、35度。天氣方面，隨著鋒面接近，晚間西半部降雨機率稍增，深夜以後雨區將由西往東遍及全台。
氣象局表示，今天白天台灣位於鋒前暖區，各地預測高溫都在32度以上，大台北及中南部更有34、35度。天氣方面，午後山區及北部、東半部地區有局部雷陣雨。
隨著鋒面逐漸靠近，晚間西半部地區降雨機率也稍增。主要鋒面雨帶將在深夜以後來到台灣上空，帶來陣雨或雷雨的天氣，屆時雨區將由西往東逐漸遍及全台，以中部以北及東北部降雨最為明顯。
氣象局預估，週六（13日）受鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，中部以北及及宜蘭降雨最明顯，易有局部大雨。溫度方面，中部以北及宜蘭高溫下降，預測約27至30度，南部及花東則還是有31至34度。
下週日（14日）鋒面來到台灣東側，東半部仍有雨，西半部大致趨緩，僅山區和南部地區有斷續小雨；微弱北風加上雲量多，各地感受舒適，高溫約29、30度上下。
國際都市氣象：
空氣品質方面，今天全台各地為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|28 ~ 41
|28 ~ 39
|29 ~ 36
|26 ~ 37
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）
今天全台各地為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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