跨越宗教籓籬 天主教徒校長率師生祭孔 祈求會考順利

2017-05-11 21:37

〔記者佟振國／南投報導〕國中會考將屆，南投縣埔里國中今天特別安排應屆畢業的考生前往孔子廟參拜，祈求至聖先師庇佑考試順利、金榜題名，原住民校長脈樹．塔給鹿敦是虔誠的天主教徒，仍按古禮率領400多位師生持香膜拜，對學生的愛與祝福也跨越了宗教的藩籬。

下週六、日（20、21日）就是國中會考，埔里國中近幾年來都會安排將面臨大考的畢業班同學，考前到孔子廟參拜祈福，希望以最佳的身心狀態應考。

祭孔儀式由校長脈樹．塔給鹿敦率領400多位師生進行，脈樹．塔給鹿敦是虔誠的天主教堂，與孔子廟執事人員按古禮共同執香祭拜，並恭讀疏文，同學向至聖先師孔子鞠躬致敬，廟方也贈送每位同學「智慧筆」，祝福考生文思泉湧，考試無往不利。

雖然埔里國中近兩任校長全正文、脈樹．塔給鹿敦都是信義鄉布農族原住民，分別信仰基督教、天主教，按照宗教信仰不拿香、不拜偶像，但都願意為學生以另一種宗教儀式祈福。

脈樹．塔給鹿敦表示，站在教育人員的立場，學子面臨大考壓力，難免情緒易受影響，能為孩子在考前祈福，獲得心靈上的安定，相信學校所有老師都願意去做，沒有所謂犧牲或宗教的問題，平常心看待。