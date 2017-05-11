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一例一休上路後 僅38％護理師拿到加班費
2017-05-11 22:38
〔即時新聞／綜合報導〕台灣護理產業工會日前針對護理人員的工時狀況進行調查，結果發現護理師的平均工時雖有些下降，但超時工作的問題依然存在，且只有近4成的受訪者有依法獲得加班費。
台灣護理產業工會於今年3月1日至4月15日進行的調查顯示，在「一例一休」實施後護理人員每日平均工時有些微下降，以2016年與2017年相比，白班從10.36降為9.96、小夜班從9.45降為9.34、大夜班從9.82降至9.4；平均護病比除地區醫院從18.9降到15.7外，在醫學中心、區域醫院分別是從9.6升至10.1、13.1升至13.3，但三者皆未符合評鑑標準。
綜合媒體報導，受訪者當中，只有38%的護理師在「一例一休」上路後領得加班費，且平均每小時只有新台幣164元，另外有23%是領取不足額的加班費，23%則是被要求擇期補休，甚至有11%的護理師表示被強迫「自動放棄」。在特休假方面，只有21%的受訪者能自主排定，高達44%的受訪者則是由主管片面排定，另有34%則是自行與同事協商後排定。
台灣護理產業工會表示，「一例一休」就像一面照妖鏡，讓慣老闆過去的各種違法行為一一浮上水面，而根據本次調查也發現，台灣的護理勞動條件並未明顯改善，且在醫院不願增加人力的情況下，醫學中心與區域醫院的「護病比」問題持續惡化，他們呼籲勞動部應加強勞動檢查，衛福部也應修改護病比評鑑方式，改為各單位每位護理師直接照護人數。
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