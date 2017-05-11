高捷黃線為什麼要蓋？她舉台北的例子說服你

行政院提出的「前瞻基礎建設計畫」納入預算破千億的高雄捷運黃線。（資料照，記者林耀文攝）

2017-05-11 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕行政院提出的「前瞻基礎建設計畫」納入預算破千億的高雄捷運黃線，引發藍營質疑高捷運量有限、恐成為錢坑。對此，曾任3屆台北市議員的民進黨副秘書長徐佳青提出北市經驗表示，台北捷運當初只有木柵、淡水新店兩條線時，運量也起不來，直到加入第三條成為路網，才能產生加乘效果、帶動運量成長。

電視談話節目《政經看民視》11日播出的內容討論前瞻計畫，國民黨立委陳宜民質疑，高雄捷運的紅橘兩線，每日運量不到20萬人次，民進黨卻說只要多了一條黃線，每日運量可以成長到35萬人次，完全高估了它的績效。

民進黨副秘書長徐佳青回應說，高捷多一條線連接，會產生不一樣的加乘效果，她在台北市做了十幾年的議員，見證當年台北只有木柵線和淡水新店線兩條捷運時，運載量也不到位，但當又多一條出來，成為銜接的路網，運量才開始從50萬、100萬開始往上衝。

她強調，整體的軌道建設，是改善人民的基本生活，如果國民黨認為這些事情都是綁樁，就是承認自己過去的建設都是綁樁；她諷刺說，想用這些錢當作選舉操作的工具，是國民黨的思考，民進黨沒有這樣的思維。