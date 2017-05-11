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新社香菇評鑑 接家業農二代分獲冠亞軍

2017-05-11  18:05

〔記者李忠憲／台中報導〕全國最大香菇產地的台中新社區，今天舉辦香菇評鑑活動，36位角逐者在評審逐一檢視評分下，由宋尚儒、呂佩紋分獲冠亞軍，而兩人都是返家接家業的「農二代」，十分難得。新社農會總幹事羅文正說，端午將近，香菇需求量大增，市面開始出現中國走私菇假冒台灣菇，消費者應小心選購。

新社區盛產香菇，產量約占全台7成，是台灣最大的香菇產地。新社區農會今天上午在豐原鎮清宮廟埕前，舉辦「菇城囍事、媽祖傳香」香菇評鑑活動，15個菇類產銷班推派36組參加評鑑。最後選出冠亞季軍及佳作，其中冠軍宋尚儒、亞軍之一的呂佩紋均為返家接家業的農二代。

宋尚儒說，原本負責運送香菇太空包的他，6年前因父母親年紀大，打算退休，他當下決定接棒。他認為，香菇要種得好，除了氣候外，水分控制精準也非常重要，或許這是他能奪冠的原因。

新社區農會總幹事羅文正表示，因氣候異常影響，香菇今年產量較去年減少3成，但價格最高仍維持與去年相同的1公斤1600元。端午節即將到來，各地香菇需求量大增，近來中國走私香菇猖獗，並以低價或混充方式衝擊市場，讓菇農收益大受影響。中國菇未經過檢驗，消費者更可能吃到有問題的香菇，嚴重可能傷身；希望藉由評鑑活動，推廣新社區在地優質安全乾香菇。

台灣菇類發展協會理事長陳宗明說，消費者選購台灣香菇時應小心選購，中國菇柄非常短、含水量高、香氣淡，若用漁船偷渡會有發霉異味；台灣菇菇柄則長短不一、含水量低、香氣濃郁，消費者可以藉此來分辨。

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  • 評審仔細檢視參賽香菇。（記者李忠憲攝）

    評審仔細檢視參賽香菇。（記者李忠憲攝）

  • 農二代菇農宋尚儒獲得冠軍。（記者李忠憲攝）

    農二代菇農宋尚儒獲得冠軍。（記者李忠憲攝）

  • 農二代的菇農呂佩紋（左）獲得亞軍。（記者李忠憲攝）

    農二代的菇農呂佩紋（左）獲得亞軍。（記者李忠憲攝）

  • 新社香菇品質優良，市占率約占全台七成。（記者李忠憲攝）

    新社香菇品質優良，市占率約占全台七成。（記者李忠憲攝）

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