蘭嶼環島公路災損 獲中央核定3.46億元改善

2017-05-11 17:07

［記者黃明堂／台東報導］去年尼伯特風災重創蘭嶼環島公路，立委劉櫂豪要求公路總局以生活圈道路相關經費，補助蘭嶼環島公路改善計畫，今年核定3.46億元經費中，由公路局補助3.01億元，地方配合款0.45億元。

劉櫂豪表示，去年7月尼伯特颱風重創台東，蘭嶼、綠島災情嚴重，總統蔡英文立即親自前往勘災，督促各部會全力協助災後復建；8月蔡英文再次前往蘭嶼座談，針對蘭嶼環島公路改善議題，要求中央部會盡力協助辦理。劉櫂豪特要求交通部及公路總局，儘速協助蘭嶼環島公路改善計畫，公路局與縣府協調後，循生活圈計畫提報公路局審議通過，該計畫全長38公里，總經費3.46億元，依生活圈計畫規定，中央補助3.01億元，地方款0.45億元。

劉櫂豪表示，目前道路寬度約4-7公尺，因道路路面破損嚴重經常造成意外，該公路改善計畫89年中央政府曾補助地方辦理，但因用地取得問題致使執行停滯，去年風災過後造成道路破壞更嚴重，為保障用路安全，實有儘速改善之必要，因此交通部公路局於最短時間內審議核定改善計畫，期待地方政府儘速執行，以維用路安全。