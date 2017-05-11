助房思琪們走向復原路 婦團與女權媒體建立安全求助平台
現代婦女基金會與媒體社群女人迷，共同建立針對性侵倖存者的安全求助平台，盼更多房思琪可以勇於站出來，走向復原之路。（記者楊綿傑攝）
〔記者楊綿傑／台北報導〕「世上不一個房思琪」！女作家林奕含事件持續發酵，也引發社會對於性侵議題的討論，包括重視性侵、性侵暴力成因、性侵復原、陪伴倖存者重點等，發生性侵後的復原過程無疑是漫漫長路。現代婦女基金會與以性別議題出發媒體社群「女人迷」，合作提供了一個安全求助的平台，期望能將「房思琪們」串聯起來，一起走向復原的道路。
女人迷共同創辦人暨數據長陳怡蓁引用專精於性侵及心理衛生的美國學者茱蒂斯赫曼所提出，「創傷復原之路分為五大階段，包括「安定」尋找或建立一個安定的環境、「訴說」自己的創傷故事、「轉變」自己創傷的回憶、重新「建立」對人的信任關係、與過去及自己「和解」等。陳怡蓁說，有些性侵倖存者不知該怎麼求助，或者現在還不想求助，平台上不只提供求助管道，也有提供復原相關的資料。
現代婦女基金會執行長林美薰說，這是專講女力的網站，對於被害人有非常多的幫助，最重要的是可以寫下自己的痛。她花很多時間看這些故事，發現很多性侵事件是發生在早年，被害人隱忍很久，透過在這裡寫故事，療癒自己也療癒別人，這是非常重要的過程，可以透過跟匿名被害人互動。
林美薰也提出2014年到2016年間的統計數據，在現代婦女基金會服務的761件個案中，，在性侵害防治法20周年的今年，權勢性侵案件占6分之1，這中間可能是利用教育的機會、教養的關係，或是職務所需，被害人常被放在半控制的集中營，事發第一時間不容易被彰顯。
此外，數據中也發現，權勢關係中亦有年齡上的差距，利用「你比較不懂，我比較老練」，就設計哄騙，其中差距超過16歲以上占了超過5成，相差30歲以上也有1成4。而權勢關係中的身分別，其中4成是親屬家人、3成5是職場關係、百分之5是師生關係。林美薰說，值此性侵害防治法20周年，社會上又在熱烈討論之際，可以思考現在的防治漏洞少了甚麼，應該怎麼去加強。
台北市家暴中心督導霜毅柔說，每年都會接獲700多件通報案件，期待與呼籲性侵害倖存者出面求助，可以撥打113，後續出庭、復原之路，都會有社工陪伴。
「正視性侵--訴說、陪伴、復原的性別教育之路」前身上線已經2年，累計共有202位受害者公開留言，字數達到10萬字，這次所建立的安全傾訴平台，希望協助更多不敢發聲的倖存者有開始邁向復原之路的空間。
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標題：助房思琪們走向復原路 婦團與女權媒體建立安全求助平台
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