外役監農工申請 屏東8鄉鎮農會試辦

2017-05-11 11:08

〔記者葉永騫／萬丹報導〕農業缺工嚴重，屏東縣導入外役監受刑人協助農事，今天起試辦，開放萬丹、潮州、竹田等8個鄉鎮農會申請，農民只要向農會提出即可，日薪室內700元、戶外750元。

屏東縣是農業大縣，每到稻米收割、蓮霧收成、香蕉採收等季節時往往找不到人手協助，農政單位不斷向政府反映，有意引進外籍勞工，但考量到工作期間短，各地的農事不同，農委會於是推動農業師傅、外役監農工的方式來解決農業缺工問題，屏東監獄接受萬丹、潮州、內埔、竹田、麟洛、萬巒、崁頂、長治8個鄉鎮農會申請，由萬丹鄉農會統合派出外役監農工來協助農事工作。

屏東監獄副典獄長林振榮表示，外役監的受刑人都是微刑的受刑人，都有返家探視的權力，有意願外出和社會接觸，較無逃跑疑慮，獄方也會針對申請案件的環境和特色來核定，確保外役監受刑人的權利，而工作的時間星期一到星期四，每天為8小時，工資1天室內700元，室外750元，提供中午便當及茶水，但扣除相關稅額後，受刑人只能領取37.5％，但能夠出來工作，外役監受刑人都相當高興。

縣府農業處副處長鄭永裕說，外役監受刑人協助農業，可以增加農業人手，今天有5名外役監到萬丹鄉農會幫忙，獄方還派出1名管理人員到場，由於一期稻作即將收割，預計外役監受刑人將給予農民很大的幫助。