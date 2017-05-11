「墾丁七號」赤腹鷹成功繫放 全球創舉再進一步
2017-05-11 00:00
赤腹鷹「墾丁七號」往北踏上歸途。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾管處及台灣猛禽研究會進行的世界首例赤腹鷹衛星追蹤計畫，今年預計增加六枚衛星發報器，自上月10日架網捕鷹至9日終於成功，10日一早墾管處長劉培東特別前往墾丁社頂慰勞研究人員，並成功繫放今年首隻發報器赤腹鷹「墾丁七號」，最慢明天就有機會收到定位訊號。
由於今年春季西風強勁，度冬地北返的赤腹鷹途經恆春半島的數量減少，研究人員從上月10日架網至9日下午5時許才捕捉到第一隻低飛的赤腹鷹，安裝上衛星發報器後，經過一夜的休息，在10日早上進行放飛。
在研究人員戒護下，墾管處處長劉培東親自進行今年首隻發報器赤腹鷹放飛，有些緊張的「墾丁七號」一度瑟縮著身體蹲在地面，經過約一分鐘時間後順利起飛，先在附近樹梢上休息，隨即往北踏上歸途。
墾管處保育課指出，衛星發報器利用太陽能方式供電，「墾丁七號」在9日晚間安裝發報器後，一直在不見光的箱子內休息，放飛後才開始充電，如果牠持續在樹林間覓食，充電效率會降低，但最慢明天會陸續傳回三處可供定位的訊號。
至於去年陸續抵達菲律賓、印尼等地度冬，揹著發報器的赤腹鷹，除了「墾丁四號」出現經澎湖北返中國訊號，其他個體仍沒有北返訊息，這項可貴的赤腹鷹衛星追蹤計畫，墾管處將在10月份舉辦的東亞猛禽研討會中，初步發表這項另類台灣之光。
目前追蹤計畫，共獲得一條「台灣墾丁─中國山東」北返路線、一條「中國山東─菲律賓」南遷路線，及5條台灣至菲律賓、印尼的南遷路線，預計今年含「墾丁七號」在春秋兩季增加6顆發報器，達到12條路線增加學術研究的精確樣本數。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- BMW大7駕駛耍三寶 國道急煞挑釁害5車追撞
- 林奕含之死 南檢首傳陳星
- 《職場萬花筒》別當只出一張嘴的正義魔人
- 單親家庭補助 議員促分級、提高
- 二億建地下停車場 效益受質疑
- 鄭麗君拜會教廷文化部長 赴威尼斯挺台灣館
- 先發7搶6 下週誰讓路給冠宇?
- 金萱／飛航
- 前德國央行總裁︰歐洲央行9月宣布縮減QE計畫
- 馬防部少將副指揮官 涉共諜案
- 中職Live》鄭凱文7局失2分領軍 兄弟1分差擊敗獅
- 《中英對照讀新聞》Girl barred from Malaysia chess competition over ’seductive’ dress 女孩因「撩人的」穿著被禁止參加馬來西亞棋賽
- 各逾百人上國立 屏中屏女成績佳
- 兒子才去當兵 乩童爸性侵他小女友
- 相中興大附農蓋樓 林佳龍上火線溝通
- 視媳「阮查某子」 陳錦子樂談三代同堂
- 被控誘拐少女登山 張詠芸︰把她留在深山
- 盤後交易週一上路 期貨每日交易19小時
- 全中運羽球金 李怡靜上中正大學運競系
- 採棉絮製抱枕 畢業生傳承文化
- 連8季虧損 宏達電Q1每股虧損2.47元
- 中職》斗六是福地 1700、1800安恰恰都在此敲出
- 推補習班實名制 教育部慢半拍
- 經濟內憂 地獄朝鮮考驗新總統
- 「性侵沒抓到就合法」醫師公會譙翻郭冠英
- 公司法修半套 學者拒與經部合作
- 國際龍舟賽 古禮點睛
- 桃機展人權故事 感念白恐受難者
- 〈旅遊的滋味〉澳底漁港風情
- 《觀察筆記》你不生氣？
- 集集淡季拚觀光 大同寶寶花燈迎客
- 股神加持 蘋果市值突破8000億美元
- 好玩藝兒展 破2萬參觀人次
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- WHA未獲邀》台灣醫師會將赴日內瓦 為台發聲
- 李品萱學測滿級分 依志趣捨醫選商
- 日職》今宮健太再見安 軟銀延長賽勝歐力士（影音）
- 飛彈情資若外洩 恐損台美互信
- 川普、文在寅首次通話 同意合作解決北韓問題
- 日職》全壘打滿天飛 巨人5轟擊退阪神（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「墾丁七號」赤腹鷹成功繫放 全球創舉再進一步
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分