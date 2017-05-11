「墾丁七號」赤腹鷹成功繫放 全球創舉再進一步

赤腹鷹「墾丁七號」往北踏上歸途。（記者蔡宗憲攝）

2017-05-11 00:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾管處及台灣猛禽研究會進行的世界首例赤腹鷹衛星追蹤計畫，今年預計增加六枚衛星發報器，自上月10日架網捕鷹至9日終於成功，10日一早墾管處長劉培東特別前往墾丁社頂慰勞研究人員，並成功繫放今年首隻發報器赤腹鷹「墾丁七號」，最慢明天就有機會收到定位訊號。

由於今年春季西風強勁，度冬地北返的赤腹鷹途經恆春半島的數量減少，研究人員從上月10日架網至9日下午5時許才捕捉到第一隻低飛的赤腹鷹，安裝上衛星發報器後，經過一夜的休息，在10日早上進行放飛。

在研究人員戒護下，墾管處處長劉培東親自進行今年首隻發報器赤腹鷹放飛，有些緊張的「墾丁七號」一度瑟縮著身體蹲在地面，經過約一分鐘時間後順利起飛，先在附近樹梢上休息，隨即往北踏上歸途。

墾管處保育課指出，衛星發報器利用太陽能方式供電，「墾丁七號」在9日晚間安裝發報器後，一直在不見光的箱子內休息，放飛後才開始充電，如果牠持續在樹林間覓食，充電效率會降低，但最慢明天會陸續傳回三處可供定位的訊號。

至於去年陸續抵達菲律賓、印尼等地度冬，揹著發報器的赤腹鷹，除了「墾丁四號」出現經澎湖北返中國訊號，其他個體仍沒有北返訊息，這項可貴的赤腹鷹衛星追蹤計畫，墾管處將在10月份舉辦的東亞猛禽研討會中，初步發表這項另類台灣之光。

目前追蹤計畫，共獲得一條「台灣墾丁─中國山東」北返路線、一條「中國山東─菲律賓」南遷路線，及5條台灣至菲律賓、印尼的南遷路線，預計今年含「墾丁七號」在春秋兩季增加6顆發報器，達到12條路線增加學術研究的精確樣本數。

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