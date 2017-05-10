中部第二家門市進駐彰化？ 好市多嚴正否認

圖為好市多位於台中南屯的門市。（圖擷自Google Map）

2017-05-10 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕近日傳聞美式賣場好市多（Costco）將進駐彰化，甚至明確指出位置就在彰化市建國南路與中山路3段的交叉口，不過好市多對此嚴正否認，並指一切純屬傳言。

傳聞好市多即將進駐彰化，甚至有說法指位置將設於彰化市建國南路與中山路交叉路口的彰化客運場址，但針對這項說法，彰化縣府表示，雖然好市多確實是招商對象之一，但是地點還沒有確定，也還沒有定案。

《蘋果日報》報導，好市多對該項傳聞也嚴正否認，並指一切純屬傳言，好市多行銷企劃部副總經理王友玫也指出，目前好市多確實有在中部尋找適合開第二家門市的地點，但目前都還沒找到，且今年跟明年也沒有開店計畫，若有找到合適地點，也不排除就在台中設第二家門市。