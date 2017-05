為何挺陳星？ 劉毅：朋友受「不白之冤」 仗義直言

英文補教名師劉毅向補習班同仁發出一封信,內容提到為何會站出來挺陳星。(圖擷自PTT)

2017-05-10 18:38

〔即時新聞/綜合報導〕英文補教名師劉毅日前力挺捲入作家林奕含自殺事件的國文補教名師陳星,今天則被網友發現,劉毅寫給補習班內部人員的信提到為何力挺陳星,文中強調「我把握機會,第一個時間站出來,我引以為榮。」

PTT網友貼出劉毅寫給補習班內部人員的信,談到為何會站出來挺陳星,劉毅在文中表示,看到路人有難,一定會協助他,看到朋友受到「不白之冤」,也應該挺身而出,這是做人基本道理。

劉毅強調,助人為快樂之本,這種快樂是錢買不到的。他還引用英文諺語,「A friend in need is a friend indeed.(患難見真情)」他呼籲補習班同仁為了朋友,一定要仗義直言,置生死於度外。

另外他也認為,媒體把陳星當作「狼師」,所謂「狼師」就是「長期」的性侵犯,這種未經證實的指控太嚴重了。「我把握機會,第一個時間站出來,我引以為榮。」他強調當朋友就要讓人覺得可靠。

該信由劉毅妻子在臉書分享,目前她已將貼文刪除。

網友看完後紛紛發表意見,「所以短期的話就不算狼師了?」、「翻譯:長期的才叫狼師啦,2個月的不算」,也有人形容兩人「一丘之貉」。

