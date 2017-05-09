設計不良 羅東極限運動場淪為小朋友溜滑梯

角度設計都不對，羅東極限運動場淪為小朋友的溜滑梯。（記者簡惠茹攝）

2017-05-09 22:13

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東文化中心極限運動場占地4.3公頃，2006年興建至今，10年來未曾辦過任何極限運動大型活動，因為場地不符合玩家使用，平常被小朋友當作遊樂場，把競速滑道當作溜滑梯；宜蘭縣體育會極限運動委員會總幹事陳昱宏說，講了兩年了「要改！要管！」還是不見任何改善。縣府表示，將爭取經費辦理改善，也會加強使用方式宣導。

滑板列為2018年印尼亞運比賽項目，也是2020年東京奧運項目，宜蘭擁有極限運動場，但從規劃到管理都讓玩家失望。陳昱宏說，兩年前就向縣府文化局反應場地設計不良，未考慮使用者需求，滑道角度太陡、場邊矮階角度太圓、裝設沒必要欄杆阻礙練習。

他指出，極限運動場滑道鋪面都是鋼面，正式比賽場地其實會使用水泥，抓地力才夠，入口草皮附近應改設有落差的斜台，原本的矮階改成方正階梯，告示牌下方欄杆應拆除，並製作加長型坡道，讓玩家可以練習特技。

「羅東極限運動場除了對滑板玩家不友善，對BMX玩家來說也是夢魘。」17歲梁漢霆曾經得到樂活盃極限運動BMX亞軍，他說，玩遍北部極限運動場，沒有比宜蘭還糟的，場地角度讓玩家容易受傷，單車飛起來落地角度怎樣都不對，這要怎麼推廣極限運動？

場地管理也是問題，羅東極限運動場成了小孩溜滑梯天堂，玩家練習時不但要注意自己安全，還要小心不要撞到小孩，甚至有玩家為了閃躲而受傷；場地雖有告示牌僅供極限運動使用，避免幼童玩耍、禁止無專業指導教練陪同練習者進入等；但BMX玩家楊先生說，提醒很多遍都沒人要聽，甚至還會被家長責罵。

縣議員陳鴻禧是極限運動委員會主委，他說，縣府應該落實管理責任，不能只是蓋好就算，花了那麼多錢，實際運作時玩家卻苦不堪言，場地不合乎使用，縣府要趕快改善。縣議員薛呈懿說，極限運動場要合乎使用者需求，改造設計要精準，孩童和極限運動空間應做好區隔。

文化局長李志勇說，今年已編列10萬元預算，要辦理場地改善規劃設計，後續工程費用向中央爭取，文化局發現有民眾帶小孩到極限運動場玩就設立告示牌，平時也會有專人到場勸導，會再加強民眾對極限運動場使用方式宣導。

角度設計都不對，羅東極限運動場淪為小朋友的溜滑梯。（記者簡惠茹攝）

角度設計都不對，羅東極限運動場淪為小朋友的溜滑梯。（記者簡惠茹攝）