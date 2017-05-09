逾期不還害人沒書借？ 桃市圖將添購熱門書

2017-05-09 21:14

［記者陳昀／桃園報導］市議員陳美梅今天質詢文化局指出，有些市民借書逾期不還，害其他人想借借不到，頻頻向她投訴；市立圖書館館長蔡志揚回應說，將爭取明年預算，添購暢銷書的副本書，並積極規勸、提醒逾期不還書的讀者。

陳美梅表示，很多人向她反映，到市立圖書館想借書借不到，上網一查，常常都是在借閱中，預約後又等不到對方歸還，質疑館方對借書不還是否有防範措施，也希望增加熱門書數量，盡量滿足讀者需求。

蔡志揚答詢表示，對於借書不還的讀者，除了通知提醒外，也有扣點、罰金，以及停止借閱權利等罰則，但還是會以積極規勸為主，鼓勵借書意願。

他說，今年會編列預算，提高購書金額，多採買暢銷書的副本書，對應讀者預約熱門的情形，目前已著手調查、整理熱門書籍的項目。

另外，蔡志揚指出，市府今年推動社區購書補助計畫，鼓勵社區利用閒置空間打造閱讀室，5月2日已申請截止，共有154個社區提案，相當踴躍，有助於推動社區閱讀，未來也提供市民閱讀新選擇。