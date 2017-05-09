太陽花、反服貿都能申請 首屆廖中山獎學金4人得獎
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市多位參與民主運動的工作者成立「廖中山教授紀念獎學金」，感念已故海大教授廖中山追求台灣民主的決心與貢獻，只要熱愛台灣而從事學運、社運、政治活動者均可報名，今天遴選出4名得獎者，將於5月20日在立法院頒獎。
廖中山1934年在河南出生，12歲因戰亂離開家鄉，1950年從舟山群島撤退到高雄，自此定居台灣，從在高雄海專擔任助教開始，即不斷反思黨國教育正當性，並先後成立「外省人台灣獨立協進會」、「海洋台灣文教基金會」，鼓吹台灣主權獨立的重要性。
廖中山教授紀念獎金執行委員會執行長吳萬居、基隆市小英之友會理事長呂英世表示，和大多數默默參與公共事務的人一樣，廖中山一生為台灣民主運動犧牲奉獻，這些人可能一輩子都不會為外界知道，卻是台灣能真正走向自由民主的最大推手。
前基隆市副市長、曾與廖中山共事過的海大河工系退休副教授楊文衡說，獎學金通常都頒給成績優秀學生，但參與社會運動的年輕人，成績通常不會很好，盼透過獎學金的設立，鼓勵更多年輕人參與民主運動，關心台灣這塊土地。
「習以為常是長輩戰鬥的日常。」獲獎的成大台灣文學系碩士吳馨如說，因為有這些鎂光燈照不到的人們，現在才能享受民主的果實；中正社會研究所畢業的莊程洋表示，廖中山這類基層先行者是台灣民主運動史上不可或缺的角色，因為有他們，台灣的民主才會成功。
正在攻讀東吳大學人權碩士學位的黃曼婷說，從關心政治到實際投入有段門檻，而從事社運且要兼顧課業也很難，很高興有這樣的方式鼓勵年輕人關心台灣民主自由。
基隆市生根文化創意協會理事長陳顥樺說，台灣是海洋國家，現在卻仍是用陸權思維來治理，應開放海權不要限制人民，台灣的未來才走得下去。
廖中山教授獎學金發放對象以目前就讀國內公、私立大學院校在學學生或35歲以下青年，申請時間為每年5月辦理、7月發放，大學生每名2萬元，研究生、非在學青年每名3萬元，吳萬居說，獎學金全是募款而來，未來會努力朝設立廖中山基金會的目標前進。
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標題：太陽花、反服貿都能申請 首屆廖中山獎學金4人得獎
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