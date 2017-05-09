差點當拒絕聯考的小子 蔡旻倫給自己和大學一個機會

2017-05-09 18:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕一度認為學歷無用論，高二就自行創業「文青冷泡茶」的正心中學蔡旻倫，原本想當個拒絕聯考的小子，在友人力勸下，決定給「大學」也給自己一個機會，花一個月時間準備功課，考上亞洲大學創意商品設計學系，但他明白表示，如果大學不能給他「養分」，他會毫不猶豫選擇休學。

「讀大學浪費四年光陰，還得貸款付學費，畢業後只有一張文憑。」蔡旻倫表示，台灣的大學教育有問題，所以他想畢業後就做學徒，累積兩年工作經驗後再考證照，他不怕辛苦不怕累，相信不讀大學，努力一樣可以有自己的一片天。

「台灣年輕人個個都有大學文憑，不升學怎麼和人競爭。」蔡旻倫爸媽一開始反對他不上大學的想法；但蔡旻倫則以母親工作的大賣場聘用新進人員時，捨兩名大學生，雇用有經驗高中畢業生的實際案例，用事實證明經驗勝過學歷。

蔡旻倫說，會轉念想考大學，則是受到朋友影響，朋友說台灣大學教育在國際上並不被認同，但學東西是全靠自己，上大學可選讀自己想讀的科系，還可旁聽其它系的課程，資源豐沛，並非一無可取；所以他最後選擇亞洲大學創意商品設計學系，希望在學校可以找到好的老師及志同道合的同學，彼此交流，真的學到東西，但如果大學教育和他想像的不一樣，他會馬上辦休學，回到職場打拚。