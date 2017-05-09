海洋垃圾變黃金 新北將成立「藍海艦隊」

2017-05-09 18:04

〔記者張安蕎／新北報導〕如何清除海洋垃圾，是一道難解的全球議題，新北市府祭出奇招，於境內漁港設立「藍海資收站」，號召漁船變身「藍海艦隊」，出海除了捕魚，也可順道將大海的垃圾帶回，兌換民生用品，讓資源回收成為「循環經濟」。

由環保局與農業局共同合作推動的藍海資收站，預計於六月上路，初期將邀集新北市約一百艘五十噸以上的漁船成立藍海艦隊，並由淡水區、金山區、萬里區、瑞芳區及貢寮區等漁會，於港區成立五處藍海資收站。

環保局公害稽查發言人孫忠偉表示，藍海資收站新政策，是引用五年前實施的「黃金資收站」，各區里民蒐集資源回收物，拿到站上秤重換點數，累積後可選擇換取專用垃圾袋、禮券或其他綠色商品，除垃圾減量外，每年還能賺取上億元回收金，作為里辦公室的公益基金，讓民眾實質受益。

藍海資收站將由各漁會因地制宜，訂定回收兌換方式，若試辦成效良好，未來將推廣至300艘50噸以上漁船，期望透過建立資源回收管道，並導入資源回收獎勵誘因，達到「垃圾不落海，隨船做回收」。