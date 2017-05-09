| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南韓大選出口民調 文在寅將入主青瓦台 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

海洋垃圾變黃金 新北將成立「藍海艦隊」

2017-05-09  18:04

〔記者張安蕎／新北報導〕如何清除海洋垃圾，是一道難解的全球議題，新北市府祭出奇招，於境內漁港設立「藍海資收站」，號召漁船變身「藍海艦隊」，出海除了捕魚，也可順道將大海的垃圾帶回，兌換民生用品，讓資源回收成為「循環經濟」。

由環保局與農業局共同合作推動的藍海資收站，預計於六月上路，初期將邀集新北市約一百艘五十噸以上的漁船成立藍海艦隊，並由淡水區、金山區、萬里區、瑞芳區及貢寮區等漁會，於港區成立五處藍海資收站。

環保局公害稽查發言人孫忠偉表示，藍海資收站新政策，是引用五年前實施的「黃金資收站」，各區里民蒐集資源回收物，拿到站上秤重換點數，累積後可選擇換取專用垃圾袋、禮券或其他綠色商品，除垃圾減量外，每年還能賺取上億元回收金，作為里辦公室的公益基金，讓民眾實質受益。

藍海資收站將由各漁會因地制宜，訂定回收兌換方式，若試辦成效良好，未來將推廣至300艘50噸以上漁船，期望透過建立資源回收管道，並導入資源回收獎勵誘因，達到「垃圾不落海，隨船做回收」。

廣告
  • 海洋垃圾問題嚴重，新北市府祭出奇招，於境內漁港設立「藍海資收站」，號召漁民將大海的垃圾帶回，兌換民生用品。（環保局提供）

    海洋垃圾問題嚴重，新北市府祭出奇招，於境內漁港設立「藍海資收站」，號召漁民將大海的垃圾帶回，兌換民生用品。（環保局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新北 海洋垃圾 資源回收
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：海洋垃圾變黃金 新北將成立「藍海艦隊」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.