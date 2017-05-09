醫病》奇蹟！95歲嬤動脈破裂出血 裝支架救回一命

95歲阿嬤劉信（中）從鬼門關救回，家屬與彰基今天為她準備蛋糕提前慶祝母親節。（記者湯世名攝）

2017-05-09 12:21

〔記者湯世名／彰化報導〕奇蹟！95歲阿嬤劉信日前因胸、腹痛並吐血，就醫發現大於10公分的巨大腹主動脈破裂合併大量腹內出血，情況危急，經醫師施行腹主動脈支架置放手術，終於把阿嬤從鬼門關前拉回來，今天出院時，醫院與家屬還為阿嬤準備蛋糕提前歡度母親節，阿嬤還吟唱幼時所學的日語歌謠，氣色相當好。

住在彰化縣大村鄉的阿嬤劉信，日前因反覆的胸、腹痛並伴隨劇烈嘔吐及吐血，由家人帶往員林基督教醫院急診，電腦斷層檢查發現巨大的腹主動脈瘤（大於10公分）破裂合併大量腹內出血（約2000cc），因阿嬤已高齡95歲，且腹主動脈瘤過大，有極高的手術風險，經醫師與家屬討論，家屬決定以藥物控制而先行返家。

不料，返家後的阿嬤，胸、腹痛症狀仍不見紓緩，且有愈來愈嚴重的趨勢，因此4天後將阿嬤轉送至彰化基督教醫院急診求助，經彰基心臟血管外科主任陳映澄評估並與家屬討論，施行腹主動脈支架置放手術相當成功，術後隔天就轉至普通病房做後續觀察與治療。

陳映澄指出，阿嬤左上腹充滿血塊，且出血已嚴重擠壓腹腔內各種臟器，所幸血塊侷限在左上腹並未蔓延，意外給醫療團隊手術救命的機會。

他表示，隨著年紀增長，血管會逐漸失去彈性且出現鈣化，動脈各處都可能因失去彈性後血管弱化而形成脈瘤，而老化所造成的鈣化則可能因為血管脆化而破裂；大於5.5公分的腹主動脈瘤年破裂的機率大於10%，大於7公分的破裂機率高達32%，而破裂後所造成的死亡率更高達85%至90%，然而絕大多數的腹主動脈瘤是沒有症狀、無聲無息的，一旦破裂出現臨床症狀，往往患者會來不及接受手術治療，因此稱腹主動脈瘤為「沉默殺手」一點都不為過。

陳映澄強調，年紀大於65歲、抽菸或患有高血壓、心臟或周邊血管疾病患者，或有家族病史者，建議至少接受一次腹部超音波檢查，早期診斷早期治療，主動脈瘤破裂後的致死率極高，若可以在破裂前接受主動脈支架手術，便可有效降低手術風險與死亡率並進而提高手術後的存活率。